Жодна країна не буде нам вказувати, – Кулеба про вимоги РФ про особливий статус Донбасу
Україна не розглядає варіант зміни Конституції для закріплення правового статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Сегодня". Він підкреслив, що Москві не вдасться перекрутити Мінські угоди.
"Коли Росію не влаштовують положення якогось закону України або законопроєкту, то це проблема Росії. Ми незалежна держава і будемо ухвалювати ті закони, які вважаємо за потрібне. Ми поважаємо свої міжнародні зобов’язання і завжди корелюємо наше законодавство з міжнародними зобов’язаннями, але жодна країна не буде нам вказувати, яким має бути закон. У нас не бюро задоволення "хотєлок" будь-яких країн", – сказав Кулеба.
Він підкреслив, що Україна вже кілька років реалізує реформу децентралізації, і в її рамках приймається законодавство, вносяться зміни до Конституції, і саме в рамках цього процесу можна розглядати повноваження окупованих районів Донецької та Луганської областей.
"Що стосується згадок так званих ОРДЛО в Конституції, то для нас це неприйнятно і ми відверто про це говоримо з нашими партнерами", – зазначив міністр.
Також він заявив, що розраховує на конструктивну позицію Росії щодо Мінських домовленостей. В першу чергу, на дотримання Кремлем першого і найважливішого правила Мінських угод – повного і всеосяжного припинення вогню.
"Будь-які спроби перекрутити Мінські домовленості, інтерпретувати їх таким чином, щоб реінтеграція відбулася на російських умовах, приречені на провал", – сказав Кулеба.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на переговорах по Донбасу між представниками країн "нормандської четвірки" в Берліні Москва зажадала від України змінити Конституцію і прописати в ній особливий статус ОРДЛО. На що РФ запропонували виконати домовленості щодо припинення вогню і обміну полоненими.