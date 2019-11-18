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18 листопада • оновлено в 17:17
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Живе в тещі: нардеп Стефанчук провернув "аферу" з квартирою

3.7т
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Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу") орендує в Києві квартиру у своєї тещі.

Водночас народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло як іногородній, повідомляє "Чесно".

Так, згідно з декларацією за 2018 рік, Стефанчук мешкав у квартирі площею 101,8 кв. м 2012 року, що належить Тетяні Сітарук. За повідомленнями ЗМІ, Сітарук є матір'ю дружини нардепа, що до заміжжя носила таке ж прізвище.

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Водночас Стефанчук підтвердив, що досі живе в цій квартирі. Однак не розповів, хто є власником житла.

"Цього року я плачу орендну плату за це житло. Її орендодавець платить податки в порядку, передбаченому законодавством... Право вибрати квартиру для проживання, як і місце проживання – це моє право як орендаря", – зазначив він.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. Найбільше попереднього місяця отримав перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Особа
Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу декларація
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--- Тетяна
--- Тетяна
у Декларації зазначена квартира, яка у власності з 17 року, 101, 8 кв.м, така ж у дружини і у двох дітей. Зрозуміло, що це його право де жити, у власній квартирі, чи у тещиній, але чому ці забаганки мають оплачувати платники податків? І таких чесних і по зеленому швидких на кардинальні зміни в державі більше 120 осіб. І чому вартість орендованого житла для депутатів вдвічі більша, ніж для пересічного громадянина на ринку орендованої нерухомості?
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Надо у жены арендовать,тогда никакая собака не прицепится. А что - жена является бизнесменом и сдает бесквартирным депутатам квартиры. Нормальный ход.
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