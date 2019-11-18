Живе в тещі: нардеп Стефанчук провернув "аферу" з квартирою

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія "Слуга народу") орендує в Києві квартиру у своєї тещі.

Водночас народний депутат отримує з бюджету компенсацію за житло як іногородній, повідомляє "Чесно".

Так, згідно з декларацією за 2018 рік, Стефанчук мешкав у квартирі площею 101,8 кв. м 2012 року, що належить Тетяні Сітарук. За повідомленнями ЗМІ, Сітарук є матір'ю дружини нардепа, що до заміжжя носила таке ж прізвище.

Водночас Стефанчук підтвердив, що досі живе в цій квартирі. Однак не розповів, хто є власником житла.

"Цього року я плачу орендну плату за це житло. Її орендодавець платить податки в порядку, передбаченому законодавством... Право вибрати квартиру для проживання, як і місце проживання – це моє право як орендаря", – зазначив він.

Руслан Стефанчук Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. Найбільше попереднього місяця отримав перший віцеспікер Руслан Стефанчук – 54 100 грн.

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