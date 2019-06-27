Життя воїнів ЗСУ під загрозою: "ЄС" звернулася до Генпрокуратури через дії ДБР

"Європейська солідарність" вимагає від ГПУ порушити кримінальне провадження за фактом підриву обороноздатності української армії.

Так, 27 червня слідчі ДБР провели виїмку оригіналів документів в окремих підрозділах Міністерства оборони України. Як зазначають військові та волонтери, це вже призвело до зупинки роботи Головного управління розвитку й супроводження матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони України, що неприпустимо в умовах війни, йдеться в заяві "Європейської солідарності".

Пресслужба "Європейської солідарності"

"Європейська солідарність" вважає дії ДБР спланованою операцією, спрямованою на підрив обороноздатності української армії. Адже обшуки і вилучення документів відбуваються з численними процесуальними порушеннями, що призвело до повного блокування усіх подальших поставок необхідних матеріально-технічних засобів для потреб ЗСУ (зокрема бронежилетів, касок та інших засобів індивідуального захисту).

У той час, коли на Донбасі щоденно не стихають обстріли українських позицій, подібні дії ДБР ставлять під загрозу життя українських воїнів, які захищають Україну від російського агресора, заявили в партії.

Цей крок грає винятково на руку Росії, йдеться у повідомленні. Кремль дуже хоче, щоб українська армія повернулася в стан, у якому вона перебувала до 2014 року, коли ЗСУ були навмисно знищені російськими ставлениками в Міністерстві оборони України.

"Європейська солідарність" також звертається персонально до голови Державного бюро розслідувань Романа Труби з прямим запитанням: як документи слідчих ДБР опиняються у руках Андрія Портнова, який готує реванш проросійських сил в Україні? Чи не означає це, що тепер усі секретні матеріали Міністерства оборони через "транзитний сервер" Портнова опиняться в руках російської розвідки, а відтак – у руках агресора? І якщо Андрій Портнов вихваляється тим, що він особисто стоїть за атакою на армію і є ініціатором дій ДБР, то яку партію у Портнова грає сам Труба?" – йдеться у заяві.

Також партія звернулася до Служби безпеки України й НАБУ із закликом перевірити зв’язок Портнова і директора ДБР Труби на предмет корупційних дій, які призводять до свідомого ослаблення обороноздатності України в інтересах Кремля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР провела обшуки у відомого волонтера, громадського діяча і кандидата від "Європейської солідарності" Юрія Бірюкова. Такі дії "ЄС" розцінила як спробу дискредитації.

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