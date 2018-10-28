''Життя після Меркель'': аналітик озвучив наслідки для України

Україні варто готуватися до відносин з Німеччиною під керівництвом нового канцлера. Адже те, що Ангела Меркель залишиться на цій посаді до 2021 року викликає великі сумніви.

Про це в ефірі ObozTV заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. Він впевнений, що якщо канцлер зміниться, то грудень 2018 року буде критичним періодом.

"Буде чергова конференція ХДС, відповідно на тлі тих проблем, які є, на тлі регіональних виборів, які були в Баварії, під великим питанням виживання Меркель", - пояснив Белесков.

Він підкреслив, що на сьогоднішній день саме це питання має стати ключовим для взаємовідносин Києва і Берліна: чи готується Україна до відносин з "Німеччиною-постМеркель"?

Аналітик також додав, що в скорому візиті німецького канцлера до України не планується нічого цікавого.

"Буде стандартний перелік питань. Енергетична безпека, "Північний потік-2", Мінськ. Меркель також буде цікавити, що взагалі відбувається в Україні напередодні виборів. Насправді я б навіть не концентрувався на цьому візиті", - підсумував Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США тим часом готують нові санкції проти Росії.

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