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''Життя після Меркель'': аналітик озвучив наслідки для України

21.6тЧитати матеріал російською

Україні варто готуватися до відносин з Німеччиною під керівництвом нового канцлера. Адже те, що Ангела Меркель залишиться на цій посаді до 2021 року викликає великі сумніви.

Про це в ефірі ObozTV заявив аналітик Інституту світової політики Микола Белесков. Він впевнений, що якщо канцлер зміниться, то грудень 2018 року буде критичним періодом.

"Буде чергова конференція ХДС, відповідно на тлі тих проблем, які є, на тлі регіональних виборів, які були в Баварії, під великим питанням виживання Меркель", - пояснив Белесков.

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Він підкреслив, що на сьогоднішній день саме це питання має стати ключовим для взаємовідносин Києва і Берліна: чи готується Україна до відносин з "Німеччиною-постМеркель"?

Аналітик також додав, що в скорому візиті німецького канцлера до України не планується нічого цікавого.

"Буде стандартний перелік питань. Енергетична безпека, "Північний потік-2", Мінськ. Меркель також буде цікавити, що взагалі відбувається в Україні напередодні виборів. Насправді я б навіть не концентрувався на цьому візиті", - підсумував Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США тим часом готують нові санкції проти Росії.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Микола БелесковАнгела Меркель
Місце
Україна
Об'єкт
політика
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Независимая укроина , куле ! )))
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Попова Ольга
Попова Ольга
пуця сотворил ситуацию с беженцами в европу и меркель как подруга решила за счет своих и европейских налогоплательщиков содержать и лелеять этот поток проблем с террором , и т, д, подруга ,,,..,по к г б
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Натанов Иван
Натанов Иван
Попова Ольга, что тухлоротая, бабка меркель всё?от вас плесень желто-синяя, уже тошнит весь мир.
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Поротников Анатолий
Поротников Анатолий
Андреев Андрей, Просто некоторые не смогли кончить!)))
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Попова Ольга
Попова Ольга
подруга путэна пусть рулить едет в мацкву , переживем , кто до путена дотронется сразу в дерьме обкатается , редкая сволочная ситуация
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Попова Ольга, тебе подруги подсказали как капслок отключить или своим мосгом доперла? Хотя, откуда у тебя мозги?
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Попова Ольга, "попова ольга", дочь русского офицера из минстеца )))
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