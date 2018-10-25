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/Політика

Житомирська облрада ухвалила мораторій на культурний продукт російською мовою

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У Житомирській області мають запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.Депутати Житомирської обласної ради на засіданні у четвер, 25 жовтня, більшістю голосів підтримали мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту, інформує "Інтерфакс-Україна".

Щодо механізмів реалізації цього рішення, то Житомирська обласна державна адміністрація має вжити заходів для створення міжвідомчої робочої групи з метою проведення систематичної роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Депутати рекомендували органам місцевого самоврядування області ухвалити такі самі рішення щодо встановлення мораторію.

Нагадаємо, що Львівська обласна рада 18 вересня теж ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області "до моменту повного припинення окупації території України". Введення мораторію підтримали 57 депутатів із 84.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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