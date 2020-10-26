Житель Чернігова на виборах в Україні проголосував за "Єдину Росію" і Путіна

У Чернігові на місцевих виборах виборець зіпсував бюлетень, дописавши в нього партію "Единая Россия" і прізвище президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив в Facebook кандидат в депутати Чернігівської міської ради Ігор Полуян. Він також виклав фото зіпсованого бюлетеня.

"Я впевнений, ви такого ще не бачили. У мене на ділянці голосують за Путіна і партію" Единая Россия", – написав Полуян.

На фото видно, що виборець ручкою в кінці бюлетеня дописав під номером 10 "Всеросійська політична партія "Единая Россия", а в графі навпроти під номером 1 прізвище російського президента "В.Путін".

Такий бюлетень вважається зіпсованим.

Виборець проголосував за Путіна Facebook Ігоря Полуяна

Як писав OBOZREVATEL, 25 жовтня в Україні пройшли вибори мерів і голів селищних рад. Зафіксовано безліч порушень – вчасно не відкрилися дільниці, на місцях для голосування відбувалися сутички, були спроби масового підкупу виборців, бюлетені виносили з ДВК.