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22 січня • оновлено в 12:00
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"Жируєте!" Українці повстали проти чиновників Зеленського за нове фото з Давосу

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У мережі викликало ажіотаж фото чергових візитерів на Всесвітній економічний форум у Давосі від українського Кабінету міністрів.

Його опублікував міністр інфраструктури України Владислав Криклій на особистій сторінці у Facebook. На світлині з ним зазнімковані міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця голови Офісу президента України Юлія Ковалів і директорка громадської організації Global Office Оксана Нечипоренко.

"Не втримались і ми від Давосу. Чекайте на новини", – підписав Криклій спільне фото з колегами. Однак в коментарях під ним українці влаштували бурхливе обговорення цієї поїздки та її доцільності.

Криклій похвалився фото з літака дорогою в Давос

Криклій похвалився фото з літака дорогою в Давос

Facebook Владислава Криклія

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"За свої винайняли літачок?", "Бізнесклас?", "Урядовий літак, схоже на А319", "Тобто, ще крутіше, дорожче і понтовіше", "Я сподіваюся, що подорож оплатила Ковалів", "А що там? Грантоїдам дають завдання?" – обурюються користувачі.

"Жируєте!" Українців обурило нове фото чиновників Зеленського

"Жируєте!" Українців обурило нове фото чиновників Зеленського

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Економічний форум в Давосі
Особи
Владислав Криклій Оксана Маркарова Юлія Ковалів
Місце
Україна
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Жизнь удалась!!!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А шапочки по 10 штук воруют, как в прошлом году?
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Сидоров Сидор
Сидоров Сидор
Если бы летели за свои средства, то лица были бы не такими счастливыми.
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