"Жируєте!" Українці повстали проти чиновників Зеленського за нове фото з Давосу

У мережі викликало ажіотаж фото чергових візитерів на Всесвітній економічний форум у Давосі від українського Кабінету міністрів.

Його опублікував міністр інфраструктури України Владислав Криклій на особистій сторінці у Facebook. На світлині з ним зазнімковані міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця голови Офісу президента України Юлія Ковалів і директорка громадської організації Global Office Оксана Нечипоренко.

"Не втримались і ми від Давосу. Чекайте на новини", – підписав Криклій спільне фото з колегами. Однак в коментарях під ним українці влаштували бурхливе обговорення цієї поїздки та її доцільності.

Криклій похвалився фото з літака дорогою в Давос Facebook Владислава Криклія

"За свої винайняли літачок?", "Бізнесклас?", "Урядовий літак, схоже на А319", "Тобто, ще крутіше, дорожче і понтовіше", "Я сподіваюся, що подорож оплатила Ковалів", "А що там? Грантоїдам дають завдання?" – обурюються користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 і 23 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент України Володимир Зеленський в рамках робочого візиту відвідають Всесвітній економічний форум в Давосі.

Серед учасників форуму з України зареєстрований також міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Крім того, в Давос поїдуть українські бізнесмени Віктор Пінчук і Вадим Новінський, а також голова ДТЕК Максим Тимченко.

У мережі з'явилося фото з представниками партії "Слуга народу", які вирушили на Всесвітній економічний форум в Давосі слідом за Зеленським. Воно спровокувало хвилю обурення.

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