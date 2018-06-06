Жінки вперше матимуть більшість в уряді Іспанії

Більшість посад міністрів в іспанському уряді Педро Санчеса обійматимуть жінки. Вони очолюватимуть 11 міністерств країни, чоловіки ж - лише шість.В новому іспанському уряді соціаліста Педро Санчеса більшість посад буде закріплено за жінками. Представляючи майбутніх міністрів свого кабінету, він назвав 11 жінок та всього шість чоловіків. "Уперше в історії в кабінеті міністрів Іспанії більше жінок, ніж чоловіків. Рівність є одним із наших пріоритетів", - заявив Санчес у середу, 6 червня, передає агенція dpa.

Серед нових міністерок італійського уряду, зокрема, Марія Хесус Монтейро (фінанси), Маргарита Роблес (оборона), Долорес Дельгадо (юстиція), Магдалена Валеріо (праця), Тереза Рібера (навколишнє середовище і енергія). Надіа Кальвіно стане міністеркою економіки. Окрім того, Кармен Кальво, яка обіймала посаду міністерки культури в 2004-2007 роках, стала заступницею глави уряду і одночасно очолила міністерство рівноправ'я.

Також міністрами були призначені Жозеп Боррелл (міністерство закордонних справ) та Фернандо Гранде-Марласка (внутрішні справи). Астронавт Педро Дуке очолив міністерство науки. Санчес збільшив кількість міністерств у порівнянні з попереднім урядом з 13 до 17. У четвер, 7 червня, нові члени уряду складуть присягу перед королем Іспанії Феліпе VI.

2 червня голова дотепер опозиційної Іспанської соціалістичної робітничої партії Педро Санчес склав у присягу як новопризначений прем'єр-міністр Іспанії. Він змінив на посаді Маріано Рахоя, який представляє правоконсервативну Народну партію (НП). За день до цього парламент виніс вотум недовіри уряду Рахоя на тлі корупційного скандалу в НП. З пропозицією вотуму недовіри виступили саме соціалісти після оголошеного в травні вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном.