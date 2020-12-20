Слідкуйте за руками.

Подивився черговий відосік найвидатнішого тенісиста-піаніста сучасності про чергову "перемогу" зелених над Україною. На цей раз у вигляді "бюджету 2020".

Ніяк не міг зрозуміти: а чому він такий веселий і радісний?

Пригадав, шо востаннє такий вираз обличчя бачив у наперсточника біля залізничного вокзалу в буремні 90-і, коли той пропонував знайти кульку під одним із трьох пластмасових стаканчиків.

"Щось тут не те" - одразу подумалося. "Десь нас най..., ой, обманюють!" Але де? Передивився ще раз і...

ЕВРИКА!

Слідкуйте за руками.

Не моргнувши оком, президент Зеленський розповідає про рекордний бюджет Міністерства оборони на 2021 рік. І для наочності порівнює його з показниками 2016, 2017, 2018, 2019 років. Окремо наголошуючи, що бюджет Міністерства оборони у 2019 році в розмірі 102 млрд грн - це бюджет року виборів. А ось у 2021 році фінансування Міністерства оборони складе 117 мільярдів гривень.

Нічого дивного не помітили?

Тоді ще раз. Повторюю: слідкуйте за руками.

Дані за 2016 рік - є, за 2017 рік - є, за 2018 рік - є, за 2019 рік - теж є. Ну і на 2021 рік президент озвучив.

Фейсбук Андрія Реви

Так і хочеться запитати, як це колись зробив покійний Геннадій Адольфович про швидкі допомоги:

А ДЕ Ж ДАНІ ЗА 2020 РІК???

Чому пан президент розповідаючи країні про небачений бюджет на національну безпеку і оборону на 2021 рік в сумі 267 млрд грн промовчав про цифру бюджету Міністерства оборони у 2020 році?

Напевно, від почуття природної скромності.

Ну що ж, давайте допоможемо пану президенту. Отже бюджет Міністерства оборони:

2020 рік - 118 012 998,1 млрд грн

2021 рік - 117 626 443,4 млрд грн

УРА!!!! ЦЕ ПЕРЕМОГА!!!

Але... Стоп! Це ж МЕНШЕ на 386 554,7 млн грн!

Перемога зникла...

А може її просто не було? Може ця "перемога" існувала лише тому, що саме Ви, пане Президенте, і займаєтесь маніпуляціями? Хоча саме у цьому відосіку обіцяли розповісти про "перемоги" – цитую – "без маніпуляцій і брехні".

Але не вийшло. Чому?

На це відповів ще один класик харківської політики - тому що "ТЕКСТИ ПО ДЕБІЛЬНОМУ НАПИСАНІ"!

Мораль: женіть дебілів із офісу президента. Поки не пізно.

ЗДОРОВ‘Я ВАМ. 36 і 6.