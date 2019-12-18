Жебрівський: таке враження, що продаж землі - єдина мета Зеленського

Заяви і дії владної команди президента Володимира Зеленського викликають підозру, що їхня головна задача - розпродаж землі та державних підприємств. Тож ті, хто протестують проти земельної реформи, мають підстави для занепокоєння - але мусять утриматися від насильства на мирних акціях.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Нинішня владна команда на чолі із Зеленським не визначили жодної цілі, жодної мети, задля реалізації яких вони пішли у владу. Що хочуть Зеленський і команда зробити з Україною? Я ставив це питання ще під час президентської кампанії, але досі не отримав на нього відповіді. Разом з тим є дві речі, які ця команда посилено педалює: це продаж землі і "передноворічний розпродаж" державних підприємств без жодних інвестиційних зобов’язань", - підкреслив політик.

На підтвердження своїх слів Жебрівський привів приклад з Харківським заводом транспортного машинобудування імені Малишева.

"Недавно Зеленський їздив на завод Малишева - це десь 300 га землі у центрі Харкова. За результатами поїздки влада сказала: там випустили всього один танк, мабуть, це підприємство неефективне, давайте його продамо. Без інвестиційних зобов’язань, без збереження профілю, без збереження робочих місць - без нічого! Зрозуміло, що той, хто його купить, отримає величезний масив землі - заради неї, фактично, і купуватимуть. І ніхто не буде розвивати виробництво. Не буде там жодного виробництва!" - підкреслив Жебрівський.

"І через це у мене таке враження, що ті, хто, маніпулюючи українським суспільством, привели цих людей до влади, поставили перед ними два завдання: забезпечити продаж землі і розпродаж державних підприємств, а разом - і землі під цими підприємствами в центрах великих міст", - додав політик.

Він також різко висловився проти силового протистояння, яке відбулося 17 грудня під Верховною Радою між правоохоронцями і учасниками акції протесту проти ухвалення "земельної реформи" у її нинішньому вигляді.

"Те, що силове протистояння відбулося, мені не подобається, бо насправді це дестабілізація. Мирні протести, особливо, ті, що стосуються землі і того розпродажу, який хоче зробити нинішня влада - потрібні. Але - вибачайте: із кийками йти на такі акції - не думаю, що це правильно. Це точно не призведе ні до єдності українців, ні до чогось хорошого. А от до дестабілізації в Україні цілком може призвести", - зазначив Жебрівський.

Він закликав учасників мирних протестних акцій робити все можливе, аби зберегти мирний характер протестів.

"Молодим хлопцям з "Нацдружин", моїм побратимам - колишнім АТОвцям - я хочу сказати: ви правильно робите, що протестуєте. Ви маєте право на протест. Але застосовувати силу - це останнє, що ми можемо зробити", - підкреслив політик.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 17 грудня, під будівлею парламенту пройшли масові мітинги противників земельної реформи і власників автомобілів на єврономерах. Мітинги переросли у серйозні сутички учасників протесту і правоохоронців. Постраждали 19 людей з обох боків. Один з поранених правоохоронців - у тяжкому стані.

Наступного дня, 18 грудня, протести продовжилися.

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