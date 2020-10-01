"Слуга" Беленюк розповів, як переносить COVID-19, і попередив українців

Народний депутат України від "Слуги народу" Жан Беленюк, який заразився коронавірусом, одужує та почувається краще.

Про свою хворобу чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби і політик розповів у прямому ефірі у Facebook 1 жовтня. "Я почуваюся практично ідеально", – сказав він, але зауважив, що "розслаблятися" ще зарано.

"Слуга" повідомив, що вирішив не поспішати припиняти самоізоляцію й "ощадливий режим".

На запитання фоловерів, чи зникали у нього нюх і смакові відчуття, Беленюк відповів: "Усе на місці, все відчуваю, апетит – дай боже кожному, п'ю чай або теплу воду з лимоном, всі свої показники вимірюю і контролюю".

"Нещодавно розмовляв зі своїм тренером, який, після того як його тест виявився позитивним, п'ять днів посидів на самоізоляції, почувався чудово, як я зараз, і вирішив – вистачить сидіти, побіг займатися справами. І через день температура піднялася до 39,5. Вісім днів не могли збити температуру. Двобічна пневмонія, зараз розмовляли – я не впізнав його голос, ледве говорить", – зазначив Беленюк.

Він порадив тим, хто заразився COVID-19, спочатку дочекатися негативного тесту, а потім, під наглядом терапевта або сімейного лікаря, виводити організм "із цієї ситуації". Тоді, як сказав народний депутат, можна обійтися без особливих наслідків для здоров'я.

"З огляду на те, які можуть бути наслідки, краще відсидітися вдома, самоізолюватись і не "газувати" завчасно. Жоден поспіх, причини і справи не варті здоров'я. Тому краще перестрахуватися, пересидіти", – наголосив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні готуються 4-5 нових ліків від коронавірусу.