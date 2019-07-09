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Жадан запропонував зробити Притулу спікером Ради

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Відомий український письменник Сергій Жадан заявив, що бачить шоумена, волонтера Сергія Притулу спікером Верховної Ради. Він балотується на виборах від партії Святослава Вакарчука "Голос".

Жадан висловив упевненість в тому, що такі люди, як Притула, обов'язково повинні опинитися в новому парламенті. Своє відеозвернення з такою ініціативою письменник опублікував у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Cергій Жадан і Сергій Притула

Cергій Жадан і Сергій Притула

"Я дійсно переконаний, що присутність Сергія в новому українському парламенті буде незайвою, там потрібні такі люди. І я можу собі чітко уявити, як Сергій Притула може стати, наприклад, спікером нового українського парламенту", – сказав Жадан.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула розповів про свій вступ у партію "Голос" і про те, чому попросив Вакарчука поставити його аж 30 номером у списку.

Також він не виключив створення коаліції з партією "Слуга народу", але в той же час зізнався, чого побоюється політсила Вакарчука.

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Особи
Сергій ЖаданСергій ПритулаСвятослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос"Верховна Рада України
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