Жадан запропонував зробити Притулу спікером Ради

Відомий український письменник Сергій Жадан заявив, що бачить шоумена, волонтера Сергія Притулу спікером Верховної Ради. Він балотується на виборах від партії Святослава Вакарчука "Голос".

Жадан висловив упевненість в тому, що такі люди, як Притула, обов'язково повинні опинитися в новому парламенті. Своє відеозвернення з такою ініціативою письменник опублікував у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Cергій Жадан і Сергій Притула

"Я дійсно переконаний, що присутність Сергія в новому українському парламенті буде незайвою, там потрібні такі люди. І я можу собі чітко уявити, як Сергій Притула може стати, наприклад, спікером нового українського парламенту", – сказав Жадан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Притула розповів про свій вступ у партію "Голос" і про те, чому попросив Вакарчука поставити його аж 30 номером у списку.

Також він не виключив створення коаліції з партією "Слуга народу", але в той же час зізнався, чого побоюється політсила Вакарчука.

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