Головна Новини
Мова Язык
БлогиСвіт

/ Політика

"Жаба і гадюка": Притула зробив подарунок Мураєву у прямому ефірі. Відео

Читати матеріал російською

Відомий телеведучий, кандидат у народні депутати від партії "Голос" Сергій Притула кумедно затролив представника "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва. В ефірі політичного токшоу "Право на владу" шоумен запропонував віддати йому свій ефірний час, назвавши це "подарунком".

Притула зізнався, що головною політичною подією 2019 року для нього є розпад "Опоблоку" на "жабу і гадюку" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не говоритиму за всю партію "Голос", проте особисто вважаю, що головною політичною подією політичного року в Україні взагалі є навіть не президентські вибори, а розпад "Опозиційного блоку" на "жабу і гадюку". Тому всі мої репліки, які залишилися, я віддаю пану Мураєву, тому що так "мочити" Медведчука, як він, тут більше не вміє ніхто", – сказав шоумен.

Сергій Притула та Євген Мураєв

Сергій Притула та Євген Мураєв

колаж

Новини
Жадан запропонував зробити Притулу спікером Ради

Перед цим Мураєв обурювався, що йому не дають висловитись і відповісти на слова Притули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед виборами президента України "Опозиційний блок" розпався на дві частини. Одна частина пішла разом з Юрієм Бойком ("Опозиційна платформа – За життя"), інша – залишилася з Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок").

10 липня 2019 року Мураєв вступив до парламентської фракції "Опоблоку".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Сергій Притула Євген Мураєв
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" опозиційний блок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
27
Смішно
34
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel