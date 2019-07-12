"Жаба і гадюка": Притула зробив подарунок Мураєву у прямому ефірі. Відео

Відомий телеведучий, кандидат у народні депутати від партії "Голос" Сергій Притула кумедно затролив представника "Опозиційного блоку" Євгена Мураєва. В ефірі політичного токшоу "Право на владу" шоумен запропонував віддати йому свій ефірний час, назвавши це "подарунком".

Притула зізнався, що головною політичною подією 2019 року для нього є розпад "Опоблоку" на "жабу і гадюку" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не говоритиму за всю партію "Голос", проте особисто вважаю, що головною політичною подією політичного року в Україні взагалі є навіть не президентські вибори, а розпад "Опозиційного блоку" на "жабу і гадюку". Тому всі мої репліки, які залишилися, я віддаю пану Мураєву, тому що так "мочити" Медведчука, як він, тут більше не вміє ніхто", – сказав шоумен.

Сергій Притула та Євген Мураєв колаж

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Перед цим Мураєв обурювався, що йому не дають висловитись і відповісти на слова Притули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед виборами президента України "Опозиційний блок" розпався на дві частини. Одна частина пішла разом з Юрієм Бойком ("Опозиційна платформа – За життя"), інша – залишилася з Олександром Вілкулом ("Опозиційний блок").

10 липня 2019 року Мураєв вступив до парламентської фракції "Опоблоку".

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