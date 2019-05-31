ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Згоди на закриті списки не було: спливли деталі зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

2.1тЧитати матеріал російською

Народні депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками.

Про це стало відомо завдяки розшифровці стенограми зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами фракцій і керівництвом Верховної Ради, яка опублікована на сайті глави держави.

Згідно з документом, лідери фракцій і депутатських груп погодилися з необхідністю скасувати мажоритарну систему і проводити вибори за цілком пропорційною системою. Однак політики не підтримали голосування за закритими списками.

Новини
Зеленський готується до зустрічі з Путіним: озвучена дата і плани

Так, глава "Радикальної партії" Олег Ляшко, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутинник і голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко виступили за відкриті списки.

Відзначимо, що на наступний день після зустрічі Зеленського з лідерами фракцій депутати не підтримали його законопроект про зміну виборчого законодавства, що передбачає пропорційну систему із закритими списками.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський і лідери фракцій досягли компромісу, але потім депутати не дотримали його.

Дана заява обурила голову ВР Андрія Парубія, який звинуватив Стефанчук у брехні, заперечуючи компроміс по закритих партійних списків. Також Парубій вимагав від АП опублікувати стенограму зустрічі.

Пізніше стенограму опублікували на сайті Адміністрації президента.

Зустріч Володимира Зеленського з нардепами

Зустріч Володимира Зеленського з нардепами

ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

  • 21 травня він провів зустріч з главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів в Раду.

  • В цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр з 5% до 3.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир ЗеленськийАндрій ПарубійРуслан Стефанчук
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниАдміністрація Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-