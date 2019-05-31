Згоди на закриті списки не було: спливли деталі зустрічі Зеленського з лідерами фракцій

Народні депутати не давали прямої згоди на проведення виборів за закритими партійними списками.

Про це стало відомо завдяки розшифровці стенограми зустрічі президента Володимира Зеленського з лідерами фракцій і керівництвом Верховної Ради, яка опублікована на сайті глави держави.

Згідно з документом, лідери фракцій і депутатських груп погодилися з необхідністю скасувати мажоритарну систему і проводити вибори за цілком пропорційною системою. Однак політики не підтримали голосування за закритими списками.

Так, глава "Радикальної партії" Олег Ляшко, співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутинник і голова депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко виступили за відкриті списки.

Відзначимо, що на наступний день після зустрічі Зеленського з лідерами фракцій депутати не підтримали його законопроект про зміну виборчого законодавства, що передбачає пропорційну систему із закритими списками.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський і лідери фракцій досягли компромісу, але потім депутати не дотримали його.

Дана заява обурила голову ВР Андрія Парубія, який звинуватив Стефанчук у брехні, заперечуючи компроміс по закритих партійних списків. Також Парубій вимагав від АП опублікувати стенограму зустрічі.

Пізніше стенограму опублікували на сайті Адміністрації президента.

Зустріч Володимира Зеленського з нардепами ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня він провів зустріч з главами парламентських фракцій, на якій обговорив проведення дострокових виборів в Раду.

В цей же день президент підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

Також він доручив нардепам розглянути його законопроект зі змінами до виборчого процесу, який відміняв мажоритарну складову і здійснював перехід до пропорційної системи за закритими списками, знижував прохідний бар'єр з 5% до 3.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів.

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