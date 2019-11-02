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2 листопада • оновлено в 14:49
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"Згадайте Ізраїль": Вакарчук озвучив план закінчення війни на Донбасі. Відео

2.7т Читати матеріал російською

Депутат Верховної Ради України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук закликав брати приклад з Ізраїлю і захищати свою країну, не озираючись на реакцію світової спільноти.

Про це він заявив в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера". За словами Вакарчука, необхідно захищатися від своїх ворогів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

скріншот відео

"Ми любимо згадувати Ізраїль, економікою і політикою якого захоплюємося. На початку 60-их років, коли вороги держави навколо вирішили поставити під сумнів сам факт існування країни, керівництво Ізраїлю поїхало за допомогою до міжнародних партнерів. Все пропонували їм домовлятися", – підкреслив Вакарчук .

Політик нагадав, як президент США Ліндон Джонсон запропонував прем'єр-міністру Ізраїлю Леві Ешколю домовлятися з оточуючими країнами суто дипломатичним шляхом. Глава Білого дому підкреслив тоді, що якщо Ізраїль почне серйозні неполітичні дії, то втратить підтримку Заходу, зазначив Вакарчук.

"В результаті вчитель і інтелігент Леві Ешкол приїхав додому і сказав, що у нас немає іншого виходу, крім як захищатися. Далі була Шестиденна війна, в результаті якої Ізраїль встановив мир на своїх умовах, після чого США не припинили з ним співпрацювати і працювати. Світ любить сильних та успішних", – нагадав політик.

За його словами, щоб встановився мир, потрібно припинить стріляти, потрібна безпека на довгий час. Необхідно відновити контроль над кордоном, повернути суверенітет країні, встановити українські порядки, впевнений Вакарчук.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Святослав Вакарчук закликав чинного главу держави Володимира Зеленського перестати загравати з ворогами країни.

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Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Святослав Вакарчук Савік Шустер
Місце
Україна
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Для начала украинцев надо заменить на иудеев.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
У Израиля хоть авиация была...А тут последнюю Мрию продали китайцам...
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
гений,,,чем воевать то будет? Микрофоном?
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