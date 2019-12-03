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3 грудня • оновлено в 20:26
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"Президентом можна зробити будь-якого": Зеркаль висловилася про політичні амбіції

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Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що в неї немає президентських амбіцій.

Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу ATR (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На запитання ведучого про подальші політичні плани і те, що деякі експерти називають чиновницю імовірною майбутньою кандидаткою в президенти, вона відповіла, що навіть бачила в YouTube ролик про ворожіння про це на картах таро. "Дуже розважило", – сказала Зеркаль.

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Олена Зеркаль

Олена Зеркаль

Слово і Діло

Інтерв'юер зазначив, що в неї, за деякими оцінками, є необхідні для президентства якості.

"Я знаю дуже багато президентів і політиків, які не володіють наборами якостей, але при цьому хочуть це робити. У мене немає такої амбіції", – сказала на це Зеркаль.

Вона додала, що для неї п'ятирічний президентський термін – це "п'ять років на галерах".

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"Я розумію, яка це неймовірна праця. Я ніколи не хотіла стати міністром закордонних справ. Я завжди з подивом дивилася на те, як це витримує [Павло] Клімкін, як він просто в місяць буває вдома не більше ніж тиждень, літає в економ класах... і після перельоту відпрацьовує по 10 зустрічей", – зізналася Зеркаль. "Для мене це людський подвиг", – додала вона.

"Мені, звичайно, це дуже лестить, я вкрай вдячна за таку довіру. Але в нинішніх умовах я собі це слабо уявляю", – підкреслила політик.

За її словами, щоб стати президентом, крім набору якостей необхідний "набір засобів". "В еру цифрових технологій президентом можна зробити будь-якого", – зазначила вона.

Як писав OBOZREVATEL, Олена Зеркаль також заявила, що про те, що Крим буде окупований Росією, президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Теги
політика видео Міністерство закордонних справ України
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине президентом можно хоть обезьяну поставить. Все равно, от вукраинского зицпрезидента ничего не зависит. Нерабы будут делать то, что им прикажет заокеанский хозяин.
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Несколько раз летал с Климкиным в эконом-классе. Никаких пальцев веером, со всеми здоровается, всю дорогу что-то изучает и общается с помощниками, при выходе всем досвидание и спасибо экипажу. А вот этой весной до Парижа летел с группой будущих слуг народа во главе с участником секс скандала. Они еще были никто, а амбиций хоть отбавляй! Ну и результат их работы уже всем известен.
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васильевич василий
васильевич василий
Мужика ей надо и баба будет шелковой
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
васильевич василий, і тобі не завадить...мужика. Хоч рот займеш.
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