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1 грудня • оновлено в 06:21
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"Іноді натяки не потрібні": Зеркаль пояснила своє звільнення з МЗС

11.6т
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Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка подала заяву про відставку, пояснила свої мотиви звільнення з дипломатичного відомства.

Подробицями вона поділилася в інтерв'ю Deutsche Welle. "Мене ніхто не змушував. Я ухвалила самостійне рішення", – сказала чиновниця.

За словами Зеркаль, у деяких випадках не потрібні натяки, щоб зрозуміти, що далі йти не варто. "Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми все дуже змінили свою роботу. Тому в нових умовах повинні працювати, напевно, інші", – пояснила вона.

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Зеркаль пояснила своє звільнення з МЗС

Зеркаль пояснила своє звільнення з МЗС

izvestia.kiev.ua

Зеркаль також розповіла про свої перемоги на посаді в МЗС.

"Я не можу сказати, яка з них головна. Те, що, незважаючи на війну на нашій території, ми змогли отримати безвізовий режим з ЄСце була велика перемога для нас. І міжнародні суди. Бути представником держави і здобути перемогу тамце найбільша перемога в моєму житті", – резюмувала дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Трудно, ВСЕГДА очень трудно оставаться самим собой, когда тебя ломает система. Но зато Вы, Лена, сможете всегда ходить с поднятой головой и смотреть людям прямо в глаза. ЭТО БОЛЬШАЯ РОСКОШЬ, Лена. Желаю Вам выдержать испытания на прочность.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ипона мать, безвиз - победа. Да безвиз для ЕС больше нужен был, чтобы привлечь дешёвую рабсилу, тому как все эти беженцы с востока и Африки там не работают, а молятся пять раз в день и живут на пособие.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Накуй эта сучка кому нужна
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