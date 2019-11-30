"Іноді натяки не потрібні": Зеркаль пояснила своє звільнення з МЗС

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль, яка подала заяву про відставку, пояснила свої мотиви звільнення з дипломатичного відомства.

Подробицями вона поділилася в інтерв'ю Deutsche Welle. "Мене ніхто не змушував. Я ухвалила самостійне рішення", – сказала чиновниця.

За словами Зеркаль, у деяких випадках не потрібні натяки, щоб зрозуміти, що далі йти не варто. "Коли ти довго працюєш, ти розумієш, що або ти робиш щось, що приносить задоволення, де ти бачиш, що ти можеш досягти результатів. Або ти просто працюєш над папірцями. Не в моєму випадку працювати над папірцями. Мені здається, що ми все дуже змінили свою роботу. Тому в нових умовах повинні працювати, напевно, інші", – пояснила вона.

Зеркаль пояснила своє звільнення з МЗС izvestia.kiev.ua

Зеркаль також розповіла про свої перемоги на посаді в МЗС.

"Я не можу сказати, яка з них головна. Те, що, незважаючи на війну на нашій території, ми змогли отримати безвізовий режим з ЄС – це була велика перемога для нас. І міжнародні суди. Бути представником держави і здобути перемогу там – це найбільша перемога в моєму житті", – резюмувала дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеркаль показала заяву, в якій попросила Кабмін звільнити її за власним бажанням.

Російський адвокат Микола Полозов, який захищає звільнених із полону українських моряків, зазначив, що влада Росії з радістю сприйме відставку заступниці глави МЗС України Олени Зеркаль.

Перед цим чиновниця заявила, що не може чинити опір всередині міністерства, яке виконує рішення президента.

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