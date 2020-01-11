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11 січня • оновлено в 17:02
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Зеркаль пояснила, що має робити Україна після зізнань Ірану

4.8т
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Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль окреслила алгоритм дій для України після того, як Іран зазнався, що випадково збив український літак під Тегераном 8 січня, унаслідок чого загинуло 176 людей.

На своїй сторінці у Facebook "з огляду на не дуже коректні заяви та відсутність повноцінної реакції на заяву Ірану" вона пояснила, як далі має діяти українська сторона.

За її словами, Україна має вимагати від Ірану переговорів з ним щодо цих порушень міжнародного права та правових наслідків, що випливають з них.

Зеркаль пояснила, що має робити Україна після зізнань Ірану

Зеркаль пояснила, що має робити Україна після зізнань Ірану

"Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", – зазначила вона.

За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

  • повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

  • припинити ці дії негайно;

  • надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

  • забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Олена Зеркаль
Місце
Україна
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Уважуха Ленке, супер.
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Cachko Elena
Cachko Elena
ты уже везде "бывшая", советы давай своим соседям, второй порошенко, никак не угомоняться...
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Cachko Elena, тебе до неё как пешком в другую галактику.
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