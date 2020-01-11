Колишня заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль окреслила алгоритм дій для України після того, як Іран зазнався, що випадково збив український літак під Тегераном 8 січня, унаслідок чого загинуло 176 людей.

На своїй сторінці у Facebook "з огляду на не дуже коректні заяви та відсутність повноцінної реакції на заяву Ірану" вона пояснила, як далі має діяти українська сторона.

За її словами, Україна має вимагати від Ірану переговорів з ним щодо цих порушень міжнародного права та правових наслідків, що випливають з них.

Зеркаль пояснила, що має робити Україна після зізнань Ірану

"Іран порушив кілька зобов’язань, передбачених міжнародним правом. Ці порушення є міжнародними протиправними діями, за які Іран несе відповідальність", – зазначила вона.

За її словами, ця відповідальність породжує правові наслідки для Ірану, який має:

повністю прийняти на себе відповідальність за міжнародні протиправні дії;

припинити ці дії негайно;

надати Україні відповідні гарантії та гарантії неповторності цих міжнародних протиправних дій;

забезпечити Україні повну компенсацію за шкоду, заподіяну цими міжнародно-протиправними діями.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий випадково.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ чекає від Ірану повного визнання провини у катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.

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