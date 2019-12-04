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4 грудня • оновлено в 10:09
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/ Політика

Зеркаль назвала головну мету Путіна на зустрічі із Зеленським

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Кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

Таку заяву зробила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, вважати, що Кремль змінить політику щодо України, немає підстав, передає "Радіо НВ".

Зеркаль впевнена, що головна мета для Путіна в Парижі – домогтися зняття санкційного тиску.

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Зустріч Зеленського з Путіним

Зустріч Зеленського з Путіним

"Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", – підкреслила дипломатка, коментуючи перспективу зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеркаль також заявила, що про окупацію Криму президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Олена Зеркаль Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
і тільки зє в рожево-зелених окулярах поїде на зустріч і шо там йому порадили ветеринар(секретар РНБО) та коміки(радники секретаря РНБО) одному Богу тільки і відомо. секретар РНБО він же х"р, радники секретаря РНБО вони же яйця. Тобто х"р з яйцями.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
На самом деле цель одна, чтобы Зеленский не начал играть на рояле. Читая высеры недополитиков Украины, складывается впечатление, что это Путин умолял на коленях Зеленского о встрече. Напомню, Путину на Зе пох.
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Талалаев Владимир
Талалаев Владимир
Мельников Дмитрий, А кто такой окурок?Ни кто шестерка у меркель.
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Куни Чан
Куни Чан
Уломать Вову на корпоратив в Кремле, Макрон сказал что тоже приедет на такое посмотреть.
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