Зеркаль назвала головну мету Путіна на зустрічі із Зеленським

Кількість сценаріїв на столі у президента Росії Володимира Путіна перевищує очікування Києва.

Таку заяву зробила ексзаступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, вважати, що Кремль змінить політику щодо України, немає підстав, передає "Радіо НВ".

Зеркаль впевнена, що головна мета для Путіна в Парижі – домогтися зняття санкційного тиску.

Зустріч Зеленського з Путіним

"Я впевнена, що кількість сценаріїв на столі у Путіна в рази перевищує наші очікування", – підкреслила дипломатка, коментуючи перспективу зустрічі в "нормандському форматі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеркаль також заявила, що про окупацію Криму президент країни-агресора Володимир Путін попереджав Україну ще в 2000 році.

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