Інтрига була короткою — ми нарешті дізналися повний список запитань від президента Володимира Зеленського. Якщо на Банковій не передумають або не спростують злив, то 25 жовтня до або після голосування вам запропонують за бажанням визначитися ще з п’ятьма важливими рішеннями, які можуть вплинути на ваше особисте майбутнє і нашої держави загалом.

Отже, що цікавить главу держави (або його команду):

1. Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

2. Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

3. Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?

4. Чи підтримуєте ви легалізацію каннабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?

5. Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності.

Питання цікаві самі по собі, але я закликаю вас поглянути далі їхнього змісту. Наприклад, до всіх 5 пунктів можна поставити уточнення "коли?". До кожного з питань можна поставити щонайменше 5 уточнюючих.

Візьмемо перше, яке вже озвучив Володимир Зеленський — про довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах:

1. Корупція в особиливо великих розмірах — це скільки?

2. А судді хто?

3. Коли почнемо і яка давність злочину?

4. На друзів ця ідея поширюватиметься чи тільки на ворогів?

5. Чому у тексті написали саме ідею, а не закон чи хоча б покарання?

Загалом, це все має вигляд давно відомої формули "за все хороше, проти всього поганого" і може (тут важливо, що справжніх мотивів і ймовірних результатів ми не знаємо) у підсумку бути використано для маніпуляції нашими або закордонними політиками. З якої країни, думаю, очевидно.

Тому якщо ви не можете точно спрогнозувати наслідки вашої відповіді на хоча б одне з питань від президента для вас особисто і держави в цілому, то не беріть участь у цьому опитуванні.

Звісно, в Офісі президента заявили, що опитування, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків. Але у політиці просто так нічого не робиться, особливо у таких масштабах.

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