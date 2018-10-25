''Земля і море мають горіти під ногами'': Росії приготували потужний удар за Україну

Протягом 73 сесії члени Генасамблеї ООН повинні розглянути дві важливі резолюції щодо анексованого українському Криму та Азовського моря.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко. Вона наголосила, що українські дипломати роблять для цього все можливе.

"Перша [резолюція] - про порушення прав людини в окупованому Криму. Уже в листопаді її проект буде розглянуто на третьому комітеті ООН і в грудні - проголосовано на Генасамблеї", - написала Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

"І друга - надважлива резолюція, яка буде прийнята на поточній сесії - про мілітаризацію окупованого Криму та Азовського моря", - додала вона.

За її словами, за другу резолюцію вже проголосував Європарламент. "У Росії земля і море повинні горіти під ногами", - наголосила Геращенко.

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

facebook.com/iryna.gerashchenko

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні підтримала Україну та розлютила росіян.