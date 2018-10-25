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''Земля і море мають горіти під ногами'': Росії приготували потужний удар за Україну

19.6тЧитати матеріал російською

Протягом 73 сесії члени Генасамблеї ООН повинні розглянути дві важливі резолюції щодо анексованого українському Криму та Азовського моря.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко. Вона наголосила, що українські дипломати роблять для цього все можливе.

"Перша [резолюція] - про порушення прав людини в окупованому Криму. Уже в листопаді її проект буде розглянуто на третьому комітеті ООН і в грудні - проголосовано на Генасамблеї", - написала Геращенко.

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''Земля і море мають горіти під ногами'': Росії приготували потужний удар за Україну

facebook.com/iryna.gerashchenko

"І друга - надважлива резолюція, яка буде прийнята на поточній сесії - про мілітаризацію окупованого Криму та Азовського моря", - додала вона.

За її словами, за другу резолюцію вже проголосував Європарламент. "У Росії земля і море повинні горіти під ногами", - наголосила Геращенко.

''Земля і море мають горіти під ногами'': Росії приготували потужний удар за Україну

facebook.com/iryna.gerashchenko

''Земля і море мають горіти під ногами'': Росії приготували потужний удар за Україну

facebook.com/iryna.gerashchenko

''Земля і море мають горіти під ногами'': Росії приготували потужний удар за Україну

facebook.com/iryna.gerashchenko

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні підтримала Україну та розлютила росіян.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Об'єкти
РосіяООНАзовське море
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Рагули!!Где вы берете таких тупорогих тетинек как Геращенко?Неужели совсем пришел пиздец рагульским политикам?
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Chrones Andrey
Chrones Andrey
А в чем мощный удар-то, дебилы? Резолюции Ассамблеи носят только рекомендательный характер. Иными словами, генассамблея высказала свое мнение, поддержанное сотней государств. Но это остается мнением и только. Так что, похуй!
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Сосёт здорово наверное. Ущенко знает толк в подборе шлюх!
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Ботексный ХЛО Вован, а я твой мамке в рот даваль! А потом вона тоби чмокала!
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Гольдман Алексей, Чурка, я твой мам ебаль.
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