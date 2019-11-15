В країні з'явилися нові герої. Перш за все, це Анна Скороход – вона сказала своє категоричне проти підступного захоплення землі Українського народу. Одна проти іудового кагалу.

Своє категоричне ні сказали депутати з фракції "Слуг", Сергій Нагорняк та Георгій Мазурашу, – героїчні, потужні хлопці. Ще 16 депутатів з фракції "Слуг" утрималися – це теж дає надію відстояти українську землю без втрат. Серед цих 16 і Андрій Поляков, якого "виключили" разом з Анною Скороход зі "Слуг".

Земельна зрада.

Прийнятий в першому читанні Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення 2178-10 передбачає відкриття цілого набору негативів та їх наслідків, а головне втрата можливостей.

Але нас спасуть товариства власників землі, об'єднання українців власників землі, – інструмент земельної революції і об’єднання навколо збереження землі за Українським народом всіх національно орієнтованих політичних сил. На сьогодні саме відношення до землі визначає політичну орієнтацію партії, депутата, політика, громадянина та селянина-власника землі, якому весь український народ доручив бути власником первинного і неоціненного ресурсу Української нації. "Батьківщина", "ОПЗЖ", "ЄС, "Голос", позафракційні, справжні Слуги зі "Слуг" повинні об’єднуватися, хай не надовго, але заради України.

Єврей ти чи молдаван, грек чи руський,вірмен чи німець, закоханий в українку, – ти українець, якщо говориш що земля не товар, ти громадянин, якщо любиш українську землю. Українці не торгують землею, як бог не торгує любов’ю.

Незаперечні негативи:

- Чи буде чи не буде заборона іноземцям купувати українську землю на пряму чи через участь в юридичних особах, поки буде присутність в набувачах української землі юридичних осіб, доти буде існувати можливість будь кому володіти, користуватися і розпоряджатися українською землею;

- Земля з часом буде сконцентрована у декількох компаніях. Концентрація - це монополії і олігополії, з якими йде боротьба в усіх розвинених країнах;

- Будуть узаконені усі чорно-сірі схеми з купівлі землі у селян-власників, які були можливі виключно на потребі селян вирішити нагальні потреби, зокрема потреби які ставили питання життя чи смерті – медичні – проблеми здоров’я. Отже, мільйони гектарів "віджаті" на здоров’ї українців легко офіційно капіталізуються і почнуть приносити ще більші прибутку на крові українців минулих і крові та здоров’ї українців сучасності.

- Втрата українцями землі буде відбуватися з різних приводів, але буде у українців, як наслідок, об’єднуючий привід - шукати роботу будь де, а не біля рідної оселі чи в рідній країні.

Колосальні втрати:

- Україна вже не зможе жити за конституцією. Земля вже не буде об'єктом права Українського народу, земля вже не буде основним національним багатством (13 та 14 статті Конституції України);

- Україна остаточно вже ніколи не стане країною соціально спрямованої економіки (стаття 13 Конституції України);

- Український селянин вже ніколи не стане власником аграрного виробництва;

- Села вже ніколи не будуть такими як раніше.

- Мільйони українців не бачитимуть майбутнього в Україні.

Без Українців, народної Конституції та української землі не буде Української Держави, буде територія україна.

Незаперечно, що головним питання сьогодення у кожного національно-орієнтованого українця, а іншим українець і не може бути, є питання що робити, як не віддати землю, як стати її ефективним власником, як спасти Україну.

Окрім соціально-культурних, духовних переваг земля для українського власника повинна стати джерелом економічного натхнення, мотивацією до праці, мотивацією бути її власником.

Земля повинна давати: більший дохід, давати робочі місця, давати перспективу стати селянину власником аграрного виробництва.

ТВЗ і земельна революція.

Безальтернативний і найкращий варіант реформування земельних відносин в інтересах держави і українського народу є перехід від користувальної (оренда землі, емфітевзис) до самостійного обробітку землі її власниками. Консолідація земель через об’єднання українців-власників землі коротший та надефективний шлях для відновлення та розвитку сільського господарства.

В свою чергу, концентрація земель в "руках" кількох монополій, в результаті прийняття антинародного законопроекту 2178-10, не тільки не є альтернативним шляхом розвитку земельних відносин, а не може розглядатися таким з точки зору порушення відкриттям так званого ринку земель принципів існування держави Україна. Крім того, по всім параметрам економічної ефективності концентрація земель програє об’єднанню власників землі, консолідації їх земель.

Перехід до консолідації земель можна зробити через створення Товариств власників землі (ТВЗ).

В Товаристві звичайний власник землі становиться шанованим власником аграрного виробництва незалежно від віку чи фізичних можливостей.

Власники землі, а не орендар, через участь у Товаристві стануть головними на землі і диктуватимуть свої умови вже підрядникам. І через це самі стануть формувати свій прибуток.

Товариство власників землі це:

- збільшення доходів від землі в 2-4 рази;

- абсолютна неможливість рейдерства;

- формування надійної бази для відтворення та розвитку виробництва;

- нові високооплачувані робочі місця, створені власноруч власниками на селі – тваринництва та переробки сільгосппродукції;землі для себе і членів своїх родин;

- забезпечення рідного села додатковими мільйонними надходженнями до бюджету рідної громади.

Участь у Товаристві дасть можливість селянину-власнику землі отримати споживче кредитування для вирішення нагальних побутових і медичних питань. Це значить, що землю не потрібно буде продавати (чи здавати в оренду на 49 років) орендареві, як це зараз. Товариство в термін до 10 років розрахується за кредитом свого учасника-власника землі як поручитель – власника землі і земля залишиться у власності селянина і його родини.

Формування ТВЗ, консолідація в них українців-власників, стане ключовим моментом у формуванні, зміні та перерозподілі виробничих процесів в інтересах українців. Сформуються нові умови для кредитування, інвестування та капіталовкладенні.

Консолідація земель це не тільки швидкий механізм розвитку аграрної галузі, але і універсальний механізм вирішення накопичених соціально-економічних і національно-безпекових проблем та формування оптимального базису системно-стратегічних рішень для зростання економіки країни в опереджувальних темпах.

ТВЗ – було складовою Народна земельна реформи Головіна, тепер складова земельної революції. Ми є Влада!

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