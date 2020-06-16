Зеленському за каву в Хмельницькому загрожує до 170 тисяч штрафу: призначено суд

Вікторія Довгань Політика 16:20, 16.06.2020 Оновлено: 16:33, 16.06.2020

Хмельницький міський районний суд 19 червня збереться на засідання для рішення з приводу порушення карантину президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті суду. Процес розпочнеться о 9:00 під головуванням судді Андрія Місінкевича. Відзначається, що Зеленський є стороною, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Суть позову – порушення статті 44-3 Кодексу про адміністративні порушення України. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це еквівалентно 34-170 тис. грн, оскільки президент є посадовою особою.

Суд про порушення карантину Зеленським призначено на 19 червня
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