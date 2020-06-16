Зеленському за каву в Хмельницькому загрожує до 170 тисяч штрафу: призначено суд
Під час робочої поїздки до Хмельницького президент України Володимир Зеленський відвідав місцеве кафе й випив там кави
Тоді закладам громадського харчування ще було заборонено приймати відвідувачів у середині приміщень
Через це главу держави оштрафували за порушення карантину
На 19 червня призначено суд у цій справі: Зеленському загрожує 34-170 тис. грн штрафу
Володимир Зеленський у Хмельницькому
Хмельницький міський районний суд 19 червня збереться на засідання для рішення з приводу порушення карантину президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляється на сайті суду. Процес розпочнеться о 9:00 під головуванням судді Андрія Місінкевича. Відзначається, що Зеленський є стороною, яка притягається до адміністративної відповідальності.
Суть позову – порушення статті 44-3 Кодексу про адміністративні порушення України. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це еквівалентно 34-170 тис. грн, оскільки президент є посадовою особою.
Суд про порушення карантину Зеленським призначено на 19 червня
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президента України Володимира Зеленського оштрафували за порушення карантину під час робочої поїздки до Хмельницького.
Це трапилося після публікації фото, на якому в одному з міських кафе глава держави сидить за столиком, незважаючи на карантинні обмеження.
На світлині також був присутній головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. У соціальних мережах його звинуватили в подвійних стандартах і заявили, що тепер у країні "не буде жодних карантинів".
Однак Ляшко сказав, що відвідування президентом Зеленським кафе в Хмельницькому не було порушенням карантину: так він, за його словами, перевіряв готовність закладів громадського харчування до відкриття в середині приміщень.
Однак Зеленський погодився сплатити штраф, заявивши, що готовий нести відповідальність, якщо щось порушив.