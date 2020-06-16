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Зеленському за каву в Хмельницькому загрожує до 170 тисяч штрафу: призначено суд

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
1,3 т.

  • Під час робочої поїздки до Хмельницького президент України Володимир Зеленський відвідав місцеве кафе й випив там кави

  • Тоді закладам громадського харчування ще було заборонено приймати відвідувачів у середині приміщень

  • Через це главу держави оштрафували за порушення карантину

  • На 19 червня призначено суд у цій справі: Зеленському загрожує 34-170 тис. грн штрафу

Володимир Зеленський у Хмельницькому

Володимир Зеленський у Хмельницькому

Хмельницький міський районний суд 19 червня збереться на засідання для рішення з приводу порушення карантину президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляється на сайті суду. Процес розпочнеться о 9:00 під головуванням судді Андрія Місінкевича. Відзначається, що Зеленський є стороною, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Суть позову – порушення статті 44-3 Кодексу про адміністративні порушення України. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це еквівалентно 34-170 тис. грн, оскільки президент є посадовою особою.

Суд про порушення карантину Зеленським призначено на 19 червня

Суд про порушення карантину Зеленським призначено на 19 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаХмельницькийВолодимир Зеленський
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  1. /Політика