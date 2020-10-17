Зеленському треба спрямувати кошти на COVID-19, а не на забавки з опитуванням, – Геращенко

Зараз треба спрямовувати кошти на боротьбу із коронавірусом, а не на забаганки Зеленського. Про це заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі ток-шоу "Мир і/чи Війна" на телеканалі Інтер.

"Якщо в президента є зайві гроші, або в "Слуг народу" – направте їх на боротьбу з ковідом. Петро Порошенко за час пандемії 100 мільйонів гривень передав для того, щоб закупити 167 тисяч захисних костюмів. І 200 лікарень в усіх регіонах України за це дякують і говорять про наступне. Якщо в Зеленського є зайві 2 копійки, нехай забезпечить масками", – сказала вона.

"В тому числі членів ТВК, які підуть на дільниці, будуть сидіти там кілька днів, рахувати нові складні бюлетені. Якщо у "Слуги народу" є зайві кошти, треба їх спрямувати на забезпечення антисептиками та масками", – додала народна депутатка.

Ірина Геращенко зауважила, що питати громадян про покарання для корупціонерів під час опитування президента, яке незрозуміло хто фінансує, – це верх маніпуляції.

"Будь-яке незаконне фінансування опитування – це вже корупція. Безумовно, президент має право радитися з народом. Для цього треба спілкуватися з народом, а не ховатися за дверями в Конча-Заспі, за кортежами", – зазначила співголова фракції.

"73% українців дали Зеленському велику владу і найняли його як Слугу, щоб він виконував свої зобов’язання. В нього є право законодавчої ініціативи, і якщо він хоче пожиттєве за корупцію – в нього є відповідний апарат. Він має законопроект, в нього є монобільшість, яка прийме законопроект про корупцію, якщо він буде правильним, ми проголосуємо", – підкреслила Геращенко.

"Так само і щодо законопроекту про вільні економічні зони. Якщо президент хоче такий законопроект, то нехай зареєструє його в парламенті. Всі мільйони українців, які проголосували за Зеленського. Ви дали йому довіру, посаду, Банкову, Конча-Заспу, кортеж, а він не в змозі написати законопроект? Якщо не знаєш, що робити, не треба було йти в президенти", – наголосила народна депутатка.

Геращенко підкреслила, що масове опитування в умовах коронавірусу біля дільниць створить додаткові ризики для здоров’я українців.

"Президент може питати, але мова йде про місцеві вибори, які стосуються тарифів, інфраструктури, питань міст і містечок. Не треба все це розбавляти питаннями, які не мають відношення до цього. Якщо хочете провести опитування, то запустіть його по системі "Дія" і хоч щодня їх проводьте. Це державна інституція, а не інтерв’юери будуть проводити опитування в умовах коронавірусу, коли у червоній зоні половина міст", – зазначила вона.

"Нам треба все зробити, щоб це були безпечні вибори, щоб виборці одягли маски, взяли антисептики, проголосували, щоб було безпечно і не утримувати їх жодної зайвої хвилини", – підсумувала Геращенко.