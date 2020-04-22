Якщо Саакашвілі впихнуть в уряд — я не заздрю Зеленському.

Ключової проблеми з кризою управління таке призначення не вирішить.

Зеленський усе більше ховається від людей за спину то Єрмака, то Авакова, то ще когось.

А Міхо увагу публіки любить, так обожнює, що із статусом в уряді йому рота не заткнеш.

Все може дійти до того, що Зеленському у разі чого доведеться користатися лайфхаками Порошенка — забирати паспорт і ловити спецназом СБУ грузинського гостя по дахам ресторанів.

Сам же Сакашвілі в українських умовах спаскудився до неможливого. Чиї гроші він тільки не відпрацьовував за останні роки.

Останнім часом він не вилазить із каналів Ахмєтова. Цілком можливо — так готують заміну Денису Шмигалю. Який не тільки ні риба, ні м’ясо, а й в економіці повний нуль.

Чого тільки варта його заява про "ура, заробітчани з нами, будуть квітники засаджувать". Перш ніж виходити на інтерв’ю — варто було би почитати, що думають робити із українськими заробітчанами наші сусіди — Польща і Чехія. Так от наших будівельників із руками загребуть як тільки скінчиться карантин. А Шмигалю треба поучитись ораторській майстерності, якщо йому під ребро впхають Саакашвілі.