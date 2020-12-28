Зеленському потрібен сильний прем’єр, Тимошенко – ідеальний варіант, – Карасьов

Україні потрібен лоцман, який зможе вивести країну з нинішнього шторму і зробити так, аби вона не сіла на мілину – в прямому та переносному сенсі. Ним може бути лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Таку думку на пресконференції в агенції "Інтрефакс-Україна" озвучив Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Нам потрібен прем’єр компетентний, реформаторський, такий, що має підтримку партії. Україні потрібен прем’єр-міністр, спроможний забезпечити керованість виконавчої влади та втілення її рішень. Юлія Тимошенко відповідає усім переліченим вимогам", – наголосив політолог.

За словами Карасьова, сьогодні на перше місце серед вимог українців до влади виходить компетентність. А призначення сильного та професійного керівника уряду, спроможного впоратися з економічною кризою, вирішує для президента одразу кілька проблем.

"Мало користуватися довірою у народу, важливо мати управлінські таланти. Бо якщо управлінські компетенції відставатимуть від довіри, то ця довіра зникатиме, що, власне, ми зараз і бачимо", – зауважив експерт.

Карасьов додав, що більшість провідних політиків весь 2020 рік грали на послаблення влади та держави. Тимошенко була єдиною, хто не використовував провали "слуг народу" задля послаблення влади та проявив себе істинним державником.

"Вона не використовувала бюджетну проблему, аби провалився цей Кабінет міністрів, і зробила все, аби країна з бюджетом увійшла в Новий рік. І загалом її політика була спрямована не на те, аби завалити недосвідчену та некомпетентну команду президента, а на її підтримку. Бо сьогодні йдеться не про персоналії, а про країну", – підсумував політолог.

Нагадаємо, відповідно до останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Батьківщина" Юлії Тимошенко стала єдиною політичною силою, що за останній час суттєво наростила підтримку.