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/Політика

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
кореспондент OBOZREVATELВсі статті автора

Кадиров обурений Зеленським: російський журналіст знайшов пояснення

19.1тЧитати матеріал російською

"Змушений розчаруватися у вас", сказав на адресу президента України Володимира Зеленського лідер Чечні Рамзан Кадиров. У своєму пості він обурився тим, що в інавгураційній промові Зеленський заявив про завдання повернення окупованих Росією Донбасу й Криму. "Ви зазіхнули на чуже. Так добрі сусіди не роблять!" написав він. І зауважив, що Росія не має наміру зазіхати на "велике, красиве, квітуче місто" Київ.

Чи варто Зеленському відповідати на подібний випад? Чи загрожує йому небезпека? А Києву? На ці запитання в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL відповів російський журналіст Олександр Риклін.

– На вашу думку, факт того, що Кадиров присвятив Зеленському пост, повинен робити честь новому президенту України? Як би ви на місці Зеленського відреагували на ці слова Кадирова?

– Дуже сподіваюся, що Зеленський ніяк не відреагує на слова Кадирова. Послухайте, в Росії стільки губернаторів. Якщо президент України почне реагувати на слова кожного з них...

Це ж звичайна історія, яку вони проганяють день у день. Кадиров просто хоче залишатися у порядку денному, йому важливо, щоб його цитували. З ним працюють якісь сучасні люди, які пояснюють йому, що індекс цитованості – це дуже важливо, що в Кремлі на це зважають, що він повинен бути постійно привертав до себе увагу...

Рамзан Кадиров

Рамзан Кадиров

ТАСС

Тому його піар-супровід постійно народжує йому приводи для висловлювань. І ось він подумав, або йому підказали, що є чудовий привід якось ще раз відзначитися в цьому списочку. Ще раз підкреслити, мовляв, ми не спимо, ми всередині порядку денного, повністю підтримуємо політику Кремля.

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А на зміст цих слів не треба звертати взагалі ніякої уваги. Це стрясання повітря, що зовсім нікого ні до чого не зобов'язує. Ну, що він сказав? Що ми не підемо захоплювати Київ. Не від Кадирова це залежить – поки ще, слава богу. "Крим – це Росія", – сказав Кадиров. Чули ми таке тисячу разів із тисячі ротів. І що? Сказав, то й сказав. Бог із ним.

Тобто ви вважаєте, що Зеленському суто фізично нічого не загрожує від Кадирова і його людей після подібних заяв?

– Я не готовий відповідати на це запитання, але в тих репліках прямих загроз я не почув. Це лицемірне співчуття – мовляв, я розраховував на одне, але моїм надіям не судилося здійснитися, тому що ви їх не виправдали. Глузливий безглуздий коментар. Але загрози там, по-моєму, не містилося.

Ви сказали, питання про захоплення Києва не Кадиров вирішує. Теоретично, чи може суто в Кремлі бути ухвалене таке рішення?

– Сьогодні багато експертів вважають, що найближчим часом відбудеться цементування статус-кво, ніяких різких рухів чекати не треба, всі будуть вичікувати... Але я, якщо чесно, в цьому не впевнений. Такого оптимізму не поділяю.

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Мені здається, що для Путіна подальше перебування всередині того порядку денного, який склався на сьогодні, абсолютно вбивче. Тому що очевидно, що Зеленський стане для нього набагато більшою проблемою, ніж був Порошенко.

Просто тому, що Зеленський – не функція, а людина.

Володимир Зеленський під час церемонії представлення командувачів видами Збройних сил

Володимир Зеленський під час церемонії представлення командувачів видами Збройних сил

Я не хочу його ніяк оцінювати, в жодному разі дорогим громадянам України свої оцінки не нав'язую, але на інавгурації було видно: перед нами жива людина. З живими людьми у Путіна проблеми. Тому що це не функція.

Він не розуміє, що робити, не знає, як із цієї ситуації вирулювати. Всі подальші розмови про мінський формат і необхідність його дотримуватися виглядають не просто смішними, а якимись дурними. Безглуздо далі торочити Зеленському про ці речі.

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Коли людина говорить якісь живі конкретні речі, а ти йому кажеш про мінський формат, це навіть не викликає ніякої жорсткої реакції, а просто якусь гидливість.

Олександр Риклін

Олександр Риклін

Радіо Свобода

Тому Путіну доведеться у якийсь спосіб цей порядок денний ламати, а в руках у нього не так багато інструментів – тільки ескалація. І в цьому сенсі мені трошки тривожно. Я думаю, що він може спробувати створити Зеленському некомфортну ситуацію, з огляду на його недосвідченість управління державою в кризовій ситуації. Тобто якісь зовсім критичні умови.

І тут можна чекати будь-якої ескалації. Мені так здається. Можу помилятися, але я б такий варіант не виключав.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Олександр РиклінВолодимир ЗеленськийРамзан КадировВолодимир Путін
Місце
Україна
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Коментарі на сайті не модеровані
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кадыров перестал быть чеченцем,после того как его путин наградил героем РОАссии.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Да Зеленский это убогий гном без мозгов. Этот тупорылый что хочет Россию запугать своей истерикой?! Сильно пожалеет это чмо)))
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Борисс Робот
Борисс Робот
Михайлов Андрей, по моему только ты здесь истерику развел... а запугали вы давно себя сами... кругом одни враги, фашисты так и хотят рассейскую землю захватить.. ты наверное по ночам под себя ходишь в портки когда Бандера сниться...???
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Михайлов Андрей, пока,здесь только ты истеришь)
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Питон Каа
Питон Каа
А что Порошенко когда-то был для Путина проблемой? Он ему как-то мешал? Порошенко был просто марионеткой США, выполнял указания оттуда, не было бы Порошенко - был бы другой Поросюк. Не в Порошенко дело и не в Зеленском, а в том, что Украина пока еще находится под внешним управлением и если Зеленский будет делать то, что не понравится США - с ним что-нибудь случится и импичмент - это будет самое мягкое для него наказание. У Путина нет проблем с США. Это у России есть проблемы с США. Они всегда были, есть и будут, потому что это геополитическое противостояние.
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Солодкий Ігор
Солодкий Ігор
Питон Каа, ой небыл проблемой. самой малой лакмусовой бумажкой, того что действительно проблемой порошенко был для хуйла - это хотя бы то, как ты и тебе подобные конченные шлюшьи выпердыши здесь разорялись круглосуточно против пороха)))). просрали Президента. а зеля, что зеля - сплясать, станцевать, хером по рояле поиграть. подписать что скажут, можна еще похамить по сценарию - точно как коломоша хамит всем и вся. толку ноль.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Питон Каа, у Пу действительно проблем нет... зато они у вас есть... продолжай дальше лизать зад Володьке и будет еще лучше...
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