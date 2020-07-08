Володимиру Зеленському нагадали про його обіцянку залишити посаду президента України в разі порушення закону. Напередодні йому виписали два адміністративні протоколи.

Народний депутат Борислав Береза у своєму Telegram-каналі зазначив, що Зеленський не дотримав слова. Він прикріпив відповідне архівне відео з президентом в ефірі "Право на владу" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я чекав до ранку. Мені було цікаво, чи президент у нас людина слова, чи базіка. Він сказав, що піде, якщо порушить закон, і порушував його багаторазово. Але не йшов. І ось настав той момент, коли він порушив, визнав це і отримав за порушення закону два адмінпротоколи. Настав ранок. Зеленський мовчить. Це означає, що він збрехав? Володимире Зеленський, так йдете на вихід або зубами за булаву будете триматися? Можете не відповідати. І так усе видно", – написав нардеп.

"Дивіться. Якщо я коли-небудь у житті порушу закон, я піду сам", – говорив Зеленський.

Зеленському після зізнання про порушення закону нагадали про обіцянку піти

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