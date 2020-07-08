Зеленському після зізнання про порушення закону нагадали про обіцянку піти
Зеленському нагадали про обіцянку піти в разі порушення закону.
Володимиру Зеленському нагадали про його обіцянку залишити посаду президента України в разі порушення закону. Напередодні йому виписали два адміністративні протоколи.
Народний депутат Борислав Береза у своєму Telegram-каналі зазначив, що Зеленський не дотримав слова. Він прикріпив відповідне архівне відео з президентом в ефірі "Право на владу" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Я чекав до ранку. Мені було цікаво, чи президент у нас людина слова, чи базіка. Він сказав, що піде, якщо порушить закон, і порушував його багаторазово. Але не йшов. І ось настав той момент, коли він порушив, визнав це і отримав за порушення закону два адмінпротоколи. Настав ранок. Зеленський мовчить. Це означає, що він збрехав? Володимире Зеленський, так йдете на вихід або зубами за булаву будете триматися? Можете не відповідати. І так усе видно", – написав нардеп.
"Дивіться. Якщо я коли-небудь у житті порушу закон, я піду сам", – говорив Зеленський.
Зеленському після зізнання про порушення закону нагадали про обіцянку піти
Як писав OBOZREVATEL раніше:
президент повідомив у НАПКА про те, що не надав даних про зміни в майновому стані. Йдеться про облігації, вартість яких перевищувала 50 прожиткових мінімумів.
Зеленський заявив, що готовий нести відповідальність за порушення. У НАПКА відреагували, виписавши два адмінпротоколи. Тепер на президента чекає суд.