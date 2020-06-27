Ексрозвідник КДБ пояснив, чому Зеленському не потрібно зустрічатися з Путіним

Юрій Швець порадив не йти на переговори з Володимиром Путіним.

Президенту Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з Володимиром Путіним, оскільки глава РФ буде використовувати це як для свого піару, так і для приниження України та її лідера.

Таку думку в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону висловив колишній розвідник КДБ, однокурсник президента Росії Юрій Швець. Запис розмови було опубліковано на YouTube- каналі Гордона (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Путін домігся неймовірного: він зараз лиходій в очах всієї політичної еліти Сполучених Штатів Америки, друг тільки Трампа, і то – Трамп змушений мовчати про це", – вважає Швець.

На його думку, російський президент ніколи не піде на жодні поступки в результаті переговорів.

"Я можу ще до будь-якої зустрічі сказати, що скаже Путін... Він завжди буде використовувати це, щоб показати, що він "конкретний пацан", – додав ексрозвідник.

Він також назвав президента Російської Федерації "особою з ущербною психікою". За його словами, "комплекс неповноцінності робить Путіна недоговороздатним".

Швець також порадив Володимиру Зеленському не поспішати з прийняттям рішень щодо Донбасу, які через якийсь час не можна буде змінити або "переграти".

"Не треба зараз приймати доленосних рішень", – запевняє він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Юрій Швець також заявив, що Володимир Путін має проблеми зі здоров'ям і нібито в поїздках возить із собою особистий туалет.