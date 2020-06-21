Зеленському не можна ображати Путіна, але можна назвати РФ агресором, – Осмоловська

Президенту України Володимиру Зеленському не слід образливо висловлюватися на адресу персоналій російського керівництва, в тому числі президента Володимира Путіна, але він може і повинен використовувати словосполучення "Росія агресор" і "анексія Криму".

Таку думку в ефірі ObozTV висловила експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська. "Одна справа – особисті образи на адресу конкретних персоналій – Путіна, Лаврова. Інша справа – коли ми говоримо категоріями, визнаними міжнародним правовим документом", – пояснила вона.

Експертка звернула увагу на принципову відмінність в емоційних висловлюваннях на адресу конкретних осіб і в оцінці дій країни.

"Оскільки зараз ми намагаємося вивести діалог з РФ на раціональний рівень, нам потрібно зменшувати цей емоційний вплив і стримувати себе в тих емоціях, які б хотілося висловити. Всі хотіли б висловити, і я сама як патріотка відчуваю такі речі. Однак ми не можемо собі дозволити їх використовувати за столом переговорів", – підкреслила Осмоловська.

У той же час вона зауважила, що спроба президента Зеленського уникати словосполучення "Росія агресор", в тому числі в промові з нагоди пам'яті про збитий поблизу Луганська український літак Іл-76, грає на руку прихильникам версії про те, що нібито Зеленський "підіграє Росії ".

"Тут я б не дуже підтримувала президента. "Агресія російської сторони", "анексія Криму" – це ті терміни, які використовуються і в ООН, і в численних конвенціях Ради Європи. Це ті речі, які в принципі можна було б використовувати", – підкреслила вона.

Як писав OBOZREVATEL, під час прес-конференції за підсумками року президентства, що відбулася 20 травня, президент України Володимир Зеленський визнав, що на Донбасі воюють росіяни і стріляють в українців.