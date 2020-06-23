Зеленському не довіряють 50% українців, – опитування

Вікторія Довгань Політика 15:18, 23.06.2020 Оновлено: 16:11, 23.06.2020

За рік президентства Володимира Зеленського рейтинг довіри до нього українців істотно обвалився. Зараз главі держави не довіряють 50% населення.

Про це заявила голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірева, передає Інтерфакс-Україна. За її словами, баланс довіри президента України за рік із позитивного + 34,1% опустився до негативного -8,9%.

"Після обрання тримався позитивний баланс довіри. Ситуація почала змінюватися в січні, і, як ви бачите, вже на тлі коронавірусу наші останні заміри в травні та червні показали зміну цього балансу. І зараз баланс довіри негативний", – зазначила Балакірева.

Вона уточнила, що зараз Зеленському повністю довіряють 13% респондентів, скоріше довіряють – 28,3%, скоріше не довіряють – 25,4% і зовсім не довіряють – 24,8%.

"Так, 50% населення сьогодні не довіряють президенту Зеленському", – резюмувала соціологиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • за даними КМІС, за останні тижні електоральний рейтинг президента України Володимира Зеленського опустився до рівня менше 40%. Так, від соціологічних замірів у травні рейтинг глави держави втратив 5% підтримки.

  • Що стосується рейтингу партії "Слуга народу", то він, за замірами SOCIC, з осені 2019 року впав майже на 20% (в жовтні 2019 року електоральний показник цієї партії становив 44%, у травні – 25%).

  • За словами заступника голови управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міськради Сергія Дубенка, зараз в ОПУ обговорюють перенесення місцевих виборів під приводом епідемії коронавірусу в Україні.

  • Такий сценарій розглядається через обвал рейтингу провладної партії "Слуга народу" в регіонах і по країні загалом.

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