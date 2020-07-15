Зеленському не довіряють 49% українців, – опитування

Президенту України Володимиру Зеленському не довіряють 49% опитаних українців.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва" з 3 до 9 липня.

"Зеленський залишається політиком із найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряють йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним", – зазначають соціологи.

Згідно з результатами дослідження, голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%. Водночас прем’єр-міністру Денису Шмигалю – 14% і 62% відповідно, а голові Офісу президента Андрію Єрмаку – 9% та 48% відповідно.

"40,5% громадян погоджуються, що президент Володимир Зеленський є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можуть сказати", – йдеться у дослідженні.

Так, 9% опитаних схиляються до відповіді про чесність, порядність і президента, і його політичної команди. Водночас 33% вважають, що ані президент, ані більшість членів його команди – не є чесними і порядними людьми.

Дослідження проводилось методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 особи віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім окупованого Криму і територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та опублікованого 29 червня, свідчать, що частка українців, які схвалюють дії Зеленського, за місяць знизилася на 9%.