Зеленському нагадали обіцянку заборонити VIP-палати для політиків у разі COVID-19. Відео

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває на лікуванні в ізольованій палаті "Феофанії" зі спецзв'язком, ще в березні заявляв про те, що у політиків не буде VIP-умов в українських лікарнях.

Так, у відеозверненні від 26 березня глава держави повідомив, що прем'єр-міністру України було поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат і скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас не совок, і не буде ніяких люксових палат для "членів ЦК", – говорив тоді Зеленський.

За його словами, у жодного політика або бізнесмена, у державних і комунальних лікарнях, не буде кращих умов, ніж у звичайного українця.

"Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді зрозумієте, як це – не мати можливості лікуватися у Швейцарії чи Ізраїлі", – підкреслював президент.

Він додав, що рівні умови стосуються всіх, винятків не буде і для перших осіб держави: президента, прем'єр-міністра й спікера Верховної Ради.

Проте, зараз Зеленський змінив свою думку, погодившись лікуватися в елітній лікарні "Феофанія".

Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що президента госпіталізували, щоб не облаштовувати спеціальне приміщення в його резиденції. Зеленського розмістили в ізольованій палаті, звідки він може вести роботу.

Журналісти, яким вдалося потрапити на територію "Феофанії", розповіли, що корпус лікарні, де перебуває глава держави, фактично перетворився на режимний об'єкт.

Корпус "Феофанії" фактично перетворився на режимний об'єкт Telegram PavlovskyNews

У палату до Зеленського нікого не пускають Telegram PavlovskyNews

Корпус розташований у доглянутій парковій зоні Telegram PavlovskyNews

Прессекретарка президента України Юлія Мендель повідомила, що Зеленський має легкі симптоми захворювання.

Однак міністр охорони здоров'я Максим Степанов днями озвучив показники, за яких госпіталізують пацієнтів із коронавірусом. Серед них немає легкого перебігу хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні в "Феофанії".