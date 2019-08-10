Зеленському на замітку: розвінчано головні міфи про вибори президента онлайн

Проведення виборів президента України онлайн таїть у собі кілька небезпечних моментів. Обіцянки радника Володимира Зеленського з digital-напрямку Михайла Федорова експерти зустріли насторожено.

Як передає ВВС, уже на наступних президентських виборах українці зможуть голосувати онлайн за допомогою системи The Vote.

Передбачається, що в Україні виборців онлайн будуть ідентифікувати за допомогою електронних підписів, Mobile ID і, можливо, Smart ID для смартфонів.

Вибори президента в Україні "Прямий"

Отже, розвінчано три основні міфи виборчого онлайну:

№ 1. Посилення демократії.

На ділянках таємницю волевиявлення стежать спостерігачі. Це святая святих електоральної демократії. Її якраз вибори в онлайні не гарантують. Людина може голосувати з будь-якого комп'ютера у будь-якому місці.

№ 2. Захист системи від хакерських атак.

Одна з небезпек – це порушення роботи виборчого сервера, куди будуть надходити результати голосування онлайн. Подібне можна здійснити, перевантаживши сервер запитами (denial-of-service attacks). У дослідженнях голосування онлайн це називають однією із найсерйозніших системних загроз для цієї технології.

№ 3. Голосування онлайн приваблює молодь і підвищує явку.

Деякі експерти радять вводити цю технологію якщо не для всієї країни, то принаймні для тих, хто буде голосувати вперше.

Втім, досі країни, де можна голосувати онлайн, не отримали підтвердження високої активності молоді. Так, Норвегія відмовилася від голосування онлайн, зокрема, і тому, що молоді виборці не стали голосувати активніше завдяки впровадженню опції онлайн.

Як писав OBOZREVATEL, перепис населення в Україні буде відбуватися за допомогою смартфонів. Вона запланована на 2020 рік. Ті, хто не зможе зробити це самостійно, скористаються послугами представників команди перепису і заповнять традиційну анкету.

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