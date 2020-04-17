Зеленському дуже пощастило з коронавірусом – соціолог

Тимур Григоренко Політика 13:25, 17.04.2020 Оновлено: 13:30, 17.04.2020

Президенту України Володимиру Зеленському та владі пощастило з ситуацією з коронавірусом. Адже інакше довелося б пояснювати населенню політичні провали в країні.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів заступник директора інституту соціології Національної академії наук, доктор філософських наук Євген Головаха.

"Вважаю, що влада на чолі із Зеленським дуже пощастило з коронавірусом. Саме завдяки тому, що увага людей переключилася з політичної складової суспільного життя на медичну, вдалося порівняно безболісно провести закон про ринок землі і, напевно, вдасться подолати опір Коломойського і вирішити проблему "ПриватБанку", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Головаха додав, що нинішня влада показала свою недосвідченість і непідготовленість.

"Кабмін Гончарука – це були легковажні мрійники. На мене вони справили жахливе враження. Коли вони заявили про плани збільшити ВВП на 40% зростання за п'ять років, я зрозумів, що ці люди не розуміють взагалі, з чим їм доведеться зіткнутися", – вказав соціолог.

На думку вченого, в Україні наступав критичний момент в політиці, але трапилася епідемія COVID-19.

"І все, влада виструнчилася, перетворилася з безсилої і безпорадної в справжню біовладу, що думає про життя і здоров'я людей і заради цього вживає всіх можливих заходів. Це їм дало шанс на якийсь час підтримати свій авторитет і рейтинг, вдасться отримати гроші від МВФ і дещо пом'якшити економічні наслідки епідемії. А далі будемо дивитися", – підсумував Головаха.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Головаха сказав, що карантин в Україні приніс як позитивні, як і негативні результати для українців.

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