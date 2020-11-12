Президенту України Володимиру Зеленському хочуть створити іменний відеоблог. Його концепцію почали розробляти в Офісі президента.

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "Українській правді". За його словами, кожен ролик буде тривати не більш ніж 10 хвилин.

У кожному блозі президент буде обговорювати 5-6 базових тем тижня.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики – це мало. Він – більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований – це саме те", – сказав Подоляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак, які захворіли на коронавірус, перебувають на лікуванні у "Феофанії".