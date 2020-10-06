Зеленському довіряють більше третини українців – опитування

Президенту України Володимиру Зеленському висловили довіру більше третини українців – майже 38% населення.

Про це говорять дані опитування Центру соціального моніторингу, проведеного 20-29 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що Зеленському повністю довіряють 13,8% респондентів. 29% опитаних – імовірніше не довіряють і зовсім не довіряють 27,5%. Решта респондентів не визначилися з відповіддю на питання про довіру гаранту.

Згідно з результатами дослідження, баланс довіри-недовіри Зеленському у вересні склав – 18,8%, тоді як у грудні 2019 року він становив + 31,5%, у червні 2020 року – -8,9%, у липні – -11 , 5%, в серпні – -15,6%.

Також українців розпитували про довіру до Національного банку, Верховної Ради та Кабінету міністрів. Унаслідок НБУ повністю довіряють 3,3% респондентів, імовірніше довіряють – 20,6%, імовірніше не довіряють – 36,4% і зовсім не довіряють 28,9% опитаних.

Уряду повністю довіряють 3,9% українців, імовірніше довіряють – 18,1%, імовірніше не довіряють – 39% і зовсім не довіряють 32,5% опитаних.

Парламенту повністю довіряють 2,8% респондентів, імовірніше довіряють – 16,4%, імовірніше не довіряють – 40,7% і зовсім не довіряють 34,7% опитаних українців.

Баланс довіри-недовіри НБУ у вересні склав -41,4% (у грудні 2019 року він становив -38%), Кабінету міністрів – -49,5% (в грудні – -19%), Верховної Ради – -56,2% (у грудні – -28%).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, з квітня 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського впав з понад 40% до нижче 30% у вересні.