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29 листопада • оновлено в 10:53
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"Одна з ніг Зеленського": Бродський висловився про роль Богдана в політиці

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Главі України Володимиру Зеленському в результаті доведеться звільнити керівника Офісу президента Андрія Богдана.

Таку думку в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону висловив президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський. Запис було опубліковано в четвер, 28 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Бродський пояснив, що з Богданом знайомий особисто вже багато років, однак із ним не спілкується.

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Андрій Богдан

Андрій Богдан

РБК-Україна

"Він своєрідний хлопець. Мені здається, що десь на якомусь етапі Зеленському його треба буде втрачати. Це буде його рішення, він президент", – сказав бізнесмен.

"Це одна з тих його [Зеленського] "ніг", на яку він може спертися. У нього не вистачає досвіду особистого управління державою. А цей був всюди: в Міністерстві юстиції, очолював боротьбу з корупцією при уряді Азарова", – додав Бродський.

Пропонуємо подивитися трансляцію інтерв'ю:

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно журналісти опублікували розпорядження, з якого випливає, що Андрій Богдан щопонеділка збирає на Банковій нараду за участю міністрів, парламентаріїв і керівників центральних органів виконавчої влади.

15 листопада Богдан провів зі своїми заступниками Кирилом Тимошенком і Юрієм Костюком закриту зустріч, участь у якій взяли 20 іноземних та українських журналістів.

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Автор
Богдана Васильченко
Особи
Володимир Зеленський Андрій Богдан Михайло Бродський Дмитро Гордон
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю видео Офіс президента політика

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