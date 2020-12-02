Зеленського звинуватили в агітації 'слуги'-кандидата в мери Кривого Рогу

Комітет виборців України (КВУ) викрив президента Володимира Зеленського у проведенні агітації за кандидата на місцевих виборах від політичної партії "Слуга народу".

Йдеться про Дмитра Шевчика, який балотується на посаду криворізького міського голови, повторне голосування у місті заплановано на 6 грудня. Про агітацію глави держави під час робочої поїздки до Кривого Рогу 26 листопада, КВУ розповів на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що обговорюючи екологічну ситуації у місті й перспективи його розвитку, Зеленський побажав кандидату-"слузі" перемоги.

"Бажаю удачі. Відверто бажаю вам перемоги. Зараз подивимося вашу презентацію. Ви одужуйте і, може, з вашою перемогою нам вдасться, щоб одужало місто", – наводять у КВУ слова гаранта.

Крім цього, підкреслюється, що коментарі агітаційного характеру було розміщено й на офіційному сайті глави держави.

"КВУ розцінює такі заяви президента України як агітацію на користь кандидата від партії "Слуга народу" та прояв адміністративного ресурсу із використанням офіційного веб-сайту глави держави. Пряма агітація президентом під час виконання ним своїх повноважень в ході робочих зустрічей є недопустимою практикою, що суперечить міжнародним стандартам вільних та чесних виборів", – йдеться у повідомленні.

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