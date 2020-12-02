Зеленського звинуватили в агітації "слуги"-кандидата в мери Кривого Рогу
Дмитро Шевчик балотується на посаду криворізького міського голови
Повторне голосування у місті заплановано на 6 грудня
Президент агітував за нього під час робочої поїздки в рідні краї
Комітет виборців України (КВУ) викрив президента Володимира Зеленського у проведенні агітації за кандидата на місцевих виборах від політичної партії "Слуга народу".
Йдеться про Дмитра Шевчика, який балотується на посаду криворізького міського голови, повторне голосування у місті заплановано на 6 грудня. Про агітацію глави держави під час робочої поїздки до Кривого Рогу 26 листопада, КВУ розповів на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що обговорюючи екологічну ситуації у місті й перспективи його розвитку, Зеленський побажав кандидату-"слузі" перемоги.
"Бажаю удачі. Відверто бажаю вам перемоги. Зараз подивимося вашу презентацію. Ви одужуйте і, може, з вашою перемогою нам вдасться, щоб одужало місто", – наводять у КВУ слова гаранта.
Крім цього, підкреслюється, що коментарі агітаційного характеру було розміщено й на офіційному сайті глави держави.
"КВУ розцінює такі заяви президента України як агітацію на користь кандидата від партії "Слуга народу" та прояв адміністративного ресурсу із використанням офіційного веб-сайту глави держави. Пряма агітація президентом під час виконання ним своїх повноважень в ході робочих зустрічей є недопустимою практикою, що суперечить міжнародним стандартам вільних та чесних виборів", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
перші дані екзитполів свідчили, що у Кривому Розі на виборах мера лідирував чинний міський голова Юрій Вілкул (Блок Вілкула "Українська перспектива"). За ним ішов "слуга" Дмитро Шевчик.
У партії "Слуга народу" заявили про масові порушення на виборах в Кривому Розі.
Водночас народна депутатка від президентської партії Олена Кріворучкіна звинуватила чинну владу міста в тому, що та намагається не допустити другого туру виборів мера.
У Кривому Розі було зафіксовано порушення і втручання у виборчий процес. Через них у штабі кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика вимагали перерахунку бюлетенів.