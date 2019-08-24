Зеленського зустріли на Ході Гідності криками "Ганьба!"

Президента України Володимира Зеленського зустріли на Майдані Незалежності на Ході Гідності криками "Ганьба!".
Про це у своєму Telegram-каналі розповіла журналістка Соня Кошкіна. За її словами, ці вигуки були досить гучними і тривали півтори хвилини.
"Не знаю, чи чутно було в трансляції, але початок виступу Зеленського намагалися перебити криками "Ганьба!", які лунали з боку Головпоштамту", – написала вона.
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Володимир Зеленський
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський звернувся до українців під час святкування Дня незалежності в Києві на Майдані. У мережі його промову визнали досить суперечливою.
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