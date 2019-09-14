Зеленського змусять поступитися Путіну? Кучма попередив про підставу Європи

Лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до неприйнятних поступок голові Росії Володимиру Путіну.

Таку думку висловив представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма в інтерв'ю Asociated Press.

"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - сказав він.

Володимир Зеленський 24 канал

Кучма заявив, що вони будуть підштовхувати Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.

За його словами, Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала терористів і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада України хоче провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями тимчасово окупованої частини Донбасу.

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