Головна Новини
14 вересня • оновлено в 10:01
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Зеленського змусять поступитися Путіну? Кучма попередив про підставу Європи

8.6т Читати матеріал російською

Лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до неприйнятних поступок голові Росії Володимиру Путіну.

Таку думку висловив представник України в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма в інтерв'ю Asociated Press.

"У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - він буде один проти трьох осіб", - сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

24 канал

Кучма заявив, що вони будуть підштовхувати Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів в районах, які контролюють російські збройні формування, без будь-якого нагляду з боку українського уряду.

Новини
"З Росією є відлига": Пристайко пояснив скандальну ініціативу щодо виборів на Донбасі

За його словами, Україна прихильна до мирних угод, які вона підписала в Мінську в 2015 році, але наполягає на тому, щоб Росія відкликала терористів і повернула українським військам контроль над кордоном, перш ніж проводити там вибори.

"Безпека на першому місці. Вам потрібно вивести війська, вивести важке озброєння, повернути нам кордон, і тоді ми проведемо вільні вибори", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада України хоче провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями тимчасово окупованої частини Донбасу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Володимир Зеленський Леонід Кучма Еммануель Макрон Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
3
6
Смішно
5
Цікаво
11
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
Кучма,тебе,маразматику,походу,понравился фильм "Илловайск",хочешь,что б вторую серию сняли?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Порось, пи*ор шоколадный, заварил кашу, теперь поди расхлебай, когда с двух сторон реки крови пролились.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Когда у справжних чубатых европейцев от страха очко сжималось так, что проволоку перекусывать можно было, они наподписывали всего не глядя... А сегодня, твари, попой вертят: "Ах, как можно нас заставлять выполнять подписанное"!?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Nemo Александр
Nemo Александр
Крым Андрей, подстилка расеянская, это ты сейчас рассказываешь, как раиссян в Крыму встречал?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel