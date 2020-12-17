Зеленського зламала система, яку він обіцяв зруйнувати – Bloomberg

Президента України Володимира Зеленського зламала корупційна політична система, яку він обіцяв зруйнувати, коли йшов на вибори.

Про це написало видання Bloomberg. Після півтора року правління Зеленського почали валитися реформи, які насилу було завойовано після Революції Гідності в 2014 році.

"Окрім викриття його недосвідченості (42-річний чоловік був популярним телевізійним коміком, перед тим як обійняв посаду), рух назад ставить під питання майбутнє нації, яка протягом десятиліть відігравала велику роль у геополітиці, не раз втягуючи Росію та Захід у затяту боротьбу між собою", – сказано в статті.

Видання вказало на кризу, яка пов'язана з рішенням Конституційного суду через скасування частини антикорупційних реформ. Вона поставив під загрозу можливість залучення багатомільйонних інвестицій і подальше продовження безвізового режиму з ЄС. А нездатність глави держави швидко впоратися з цією проблемою свідчить про ослаблення його авторитету в парламенті.

Крім того, надії на отримання замороженого кредиту Міжнародного валютного фонду в розмірі $5 млрд до кінця року для полегшення наслідків пандемії COVID-19 цього тижня майже розвіялися.

У статті процитували думку політичного аналітика з консалтингової фірми Ducker Frontier Марка Мак-Немі, який заявив, що український президент "грає в дуже небезпечну гру, яка призведе до демонстрації його нездатності керувати політичними подіями".

"Структурно країна переважно не змінилася – нею керують олігархи, а парламент і судова влада пронизані корупцією й зовнішнім впливом", – сказав аналітик.

Видання також зазначило, що за правління Зеленського суди не винесли жодного вироку високопоставленим чиновникам через корупцію, хоча він сам дорікав у цьому своєму попереднику.

У статті звернули увагу, що команду реформаторів, які підтримували ідеї ринкової економіки, замінили під час кадрових перестановок.

Усе це відбилося на підтримці Зеленського з боку народу, яка ще кілька місяців тому змагалася з підтримкою президента Росії Путіна. Однак на недавніх місцевих виборах партія президента провалилася.

Також Bloomberg зазначив, що у президента України як у політичного новачка немає знань і досвіду, щоб протистояти старій системі. Але замість того, щоб їх опанувати, він покладається на радників, багато з яких прийшли з ним із шоу-бізнесу і також не мають досвіду державної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський став розчаруванням 2020 року для більш ніж 40% українців. Водночас він зберіг позицію найкращого політика року. Про це свідчать дані соціального опитування Центру Разумкова.