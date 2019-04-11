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"Зеленського збила вантажівка": скандал з відео отримав продовження

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Відео, на якому кандидата в президенти України Володимира Зеленського збиває вантажівка, може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Ролик був опублікований на Telegram-каналі проекту "Європейське майбутнє України", який запустив діючий глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко.

"Ще немає достовірної інформації. Це може бути якась підстава. Тому поки не можемо коментувати... Це відео зробив якийсь волонтер, а адміністратор (займається каналами в Telegram і Viber. — Ред.) вирішив його залити", — розповіли Styler представники проекту.

"Зеленського збила вантажівка": скандал з відео отримав продовження

Водночас співрозмовники додали, що ніякого відношення безпосередньо Петро Порошенко і його передвиборчий штаб до цього скандального ролика не мають — він був створений і залитий у соціальні мережі без їхнього відома.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко закликав приєднуватися до проекту "Європейське майбутнє України" в своїх соціальних мережах.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
чей бы ни был видос а по сути верно.
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Васильєв Артем
Васильєв Артем
Відос чьоткій) настрій підіймає
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Севченко Николай
Севченко Николай
Жаль, что некоторым умственно отсталым нужно еще и объяснять, что этот ролик сделала не команда Порошенко. Это не их методы.
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