Зеленського засікли на курорті в Буковелі. Фото

Президент України Володимир Зеленський проводить новорічні свята на українському курорті Буковель у Карпатах.

У перший день року глава держави встиг покататися на лижах, під час чого був помічений українцями. Фото з Буковеля опублікував у Instagram користувач Микола Софрон.

На фото Зеленський позує в гірськолижному костюмі і з маскою.

Раніше стало відомо, що глава держави вирушив на новорічний відпочинок у президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці неоднозначно сприйняли відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яким він привітав їх із Новим 2020-м роком і Різдвом Христовим.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!