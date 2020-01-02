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2 січня • оновлено в 13:30
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Зеленського засікли на курорті в Буковелі. Фото

7.6т
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Президент України Володимир Зеленський проводить новорічні свята на українському курорті Буковель у Карпатах.

У перший день року глава держави встиг покататися на лижах, під час чого був помічений українцями. Фото з Буковеля опублікував у Instagram користувач Микола Софрон.

На фото Зеленський позує в гірськолижному костюмі і з маскою.

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Раніше стало відомо, що глава держави вирушив на новорічний відпочинок у президентську резиденцію "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.

❄️⛷

Публікація від Коля Ш. (@kolia_sofron)

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці неоднозначно сприйняли відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яким він привітав їх із Новим 2020-м роком і Різдвом Христовим.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
курорт Буковель
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Чем украинцам запомнился прошедший год? -Прощанием Зеленского с велосипедом.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
«Вечерний квартал» попросил прощения у Гонтаревой за песню о её сгоревшем доме, а затем попросил прощения у Коломойского за то, что попросил прощения у Гонтаревой
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Tomas larisa
Tomas larisa
Который раз за 8 месяцев отдыхает трудяжка ЗЕблазень - 3 или 4, отдыхает не покладая рук.....бедный клоун.Може пора на покой....самое время
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Tomas larisa, Думаете легко родиной торговать?
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