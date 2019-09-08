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9 вересня • оновлено в 11:10
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Зеленського запропонували висунути на Нобелівську премію миру

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Останньому генеральному секретарю ЦК КПРС Михайлe Горбачову запропонували нагородити президента України Володимира Зеленського Нобелівською премією миру.

Про це заявив російський політтехнолог, публіцист і ведучий Станіслав Бєлковський у своїй програмі "Час Бєлковського". На його думку, Зеленський заслуговує винагороди за вдале проведення ним обміну полоненими між Україною і РФ.

"У мене немає ніяких підстав підлещуватися до Володимира Олександровича Зеленського, але я хочу сказати таке. Загалом, те, що він зробив, заслуговує на Нобелівську премію миру", — висловився Бєлковський.

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Він переконаний, що саме Горбачов, як лауреат цієї престижної премії, має змогу номінувати на неї українського президента. І зробити це колишній генсек повинен вже в цьому році. Оскільки, вважає ведучий, "не так вже й багато років залишилося, поки Михайло Сергійович може цим правом скористатися".

Володимир Зеленский

Володимир Зеленский

Obozrevatel

Пояснив свою пропозицію Бєлковський тим, що обмін 35 політичних в'язнів на рівнозначне число є величезною історичною заслугою нинішнього українського президента.

"До того ж обміняв він їх не на тисячу осіб, як Беньямін Нетаньягу, а лише на 35. Тому я зараз впадаю в абсолютно розгнуздану прозеленську пропаганду та підлабузництво", — констатував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Других у результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Володимир Зеленський Станіслав Бєлковський
Місце
Україна
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Voitsevich Valentina
Voitsevich Valentina
Белковский точно був под шафе, коли писав таке.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
Канонизировать его надо в ПУЦ
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Бєлклвський з Горбачовим зовсім "бнуті. Наші моряки не є в'язнями, їх повинен був ХуПу повернути за рішенням міжнародного суду, а повернув він усього 11 в'язнів і це по-перше. А по-друге, у Зєлі була козирна карта в обличчі Цемаха, яку здобули ціною життя наші розвідники для інших цілей, а Зєля просто його використав. І яка тупість вважати цей обмін історичним, адже скільки таких обмінів було за президентства Порошенка. Але ж Порох просто піарився, як казали зрадофіли, а Зєля за таке ж саме виявляється не піариться а ще і герой. Чи люди з розуму посходили?
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