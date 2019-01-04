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Зеленського запідозрили в накручуванні лічильника на сайті

4.3тЧитати матеріал російською

На сайті коміка Володимира Зеленського, який заявив про президентські амбіції, знайшли невідповідність між кількістю зареєстрованих користувачів і показниками лічильника.

Так, усього за два дні нібито набралося 200 тис. людей, які бажають вступити в його команду, проте лічильник на облік людей, які заповнили відповідну анкету, не пов'язаний із зарахованою кількістю зареєстрованих, повідомляє "Дніпроград".

Насправді на опубліковану на головній сторінці сайту цифру впливає прописаний веб-майстрами скрипт.

Зеленського запідозрили в накручуванні лічильника на сайті

Зеленського запідозрили в накручуванні лічильника на сайті

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"Такими цифрами підтримки не може похвалитися жоден український політик. Адже йдеться не про лайки, а про реєстрацію — охочий вступити повинен надати свої контактні дані, а на це згоден не кожен, та й часу це забирає більше, ніж простий лайк", — роз'яснив блогер Ігор Бігдан.

Крім того, користувачі помітили, що лічильник поводиться дивно, а саме — збільшується стабільно на 130-150 пунктів за хвилину, незалежно від часу доби, навіть о третій годині ночі.

Як пояснили веб-майстри, лічильник збільшується від спеціального запиту, а на сервері відповідає скрипт, який збільшує чисельність, що ніяк не пов'язано із заповненням анкет.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибори президента України 2019
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Тупизна от украинский эгспердов, даю новую методичку, лучше бы сказали, что там 3\4 зарегистрированы из России ... Всему вас учить )
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Надинов Александр
Надинов Александр
Теперь Зеленский должен быть готов, что помои будут выливать не ведрами, а бочками. Такова наша реальность "борьбы" за высокое кресло
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Надинов Александр, а что ещё надо лить на безыдейных шлюшек, которые мордой торгуют с криками "полюбите меня я добрый барин", неужели сливки с шоколадом?))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Беня с Пецой знают как делать бизнес на лозах, если ужимки Зеленского кому-то покажется через чур мерзкими, то это их голосовать за Пецу подтолкнет, ну а если нет, то Зеленский и сам из той же кодлы, главное что свои люди во власти у тупых хохлов, все остальное для этих тупых хохлов и замануха, Беня с Пецей умеют делать бизнес на лохах пока лохи грызутся и нет ничего, что их объединяет
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