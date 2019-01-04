Зеленського запідозрили в накручуванні лічильника на сайті

На сайті коміка Володимира Зеленського, який заявив про президентські амбіції, знайшли невідповідність між кількістю зареєстрованих користувачів і показниками лічильника.

Так, усього за два дні нібито набралося 200 тис. людей, які бажають вступити в його команду, проте лічильник на облік людей, які заповнили відповідну анкету, не пов'язаний із зарахованою кількістю зареєстрованих, повідомляє "Дніпроград".

Насправді на опубліковану на головній сторінці сайту цифру впливає прописаний веб-майстрами скрипт.

"Такими цифрами підтримки не може похвалитися жоден український політик. Адже йдеться не про лайки, а про реєстрацію — охочий вступити повинен надати свої контактні дані, а на це згоден не кожен, та й часу це забирає більше, ніж простий лайк", — роз'яснив блогер Ігор Бігдан.

Крім того, користувачі помітили, що лічильник поводиться дивно, а саме — збільшується стабільно на 130-150 пунктів за хвилину, незалежно від часу доби, навіть о третій годині ночі.

Як пояснили веб-майстри, лічильник збільшується від спеціального запиту, а на сервері відповідає скрипт, який збільшує чисельність, що ніяк не пов'язано із заповненням анкет.

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