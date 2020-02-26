Чутки про те, що незабаром в Україні зміниться прем'єр-міністр, можуть виявитися сигналом президента Володимира Зеленського про втому від влади.

Таке припущення у статті для "Белсату" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников, зазначивши, що такий сценарій був передбачуваний.

"Зміна прем'єра ознаменує початок добровільної відмови президента від реальної влади – що, власне, теж можна було передбачити і що планували олігархи, які допомогли Зеленському стати президентом. Про те, що колишній артист "пограється" у владу, злякається її й шукатиме захисту в "дорослих" приблизно через рік, говорили буквально наступного дня після перемоги Зеленського на виборах. Президент протримався дев'ять місяців", – написав він.

Володимир Зеленський

Однак такі перестановки у владі, переконаний Портников, не вплинуть на покращення ситуації в країні, а отже реакція суспільства непередбачувана.

"Ми ще не знаємо, кого українське суспільство вважатиме відповідальним за те, що проблеми все одно не вирішуються і криза триває – президента, який від реальної влади відмовиться, чи нового прем'єра, який реальну владу отримає", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

інформатори OBOZREVATEL повідомили, що найближчим часом колишній політик Сергій Тігіпко займе місце Олексія Гончарука на посаді прем'єр-міністра України.

Також про призначення Тігіпка на посаду прем'єра повідомив Kyiv Post із посиланням на анонімні джерела.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком, і наголосив, що проводить співбесіди з багатьма людьми.

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