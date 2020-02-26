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26 лютого • оновлено в 18:21
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Зеленського запідозрили в бажанні відмовитися від влади

11.6т
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Чутки про те, що незабаром в Україні зміниться прем'єр-міністр, можуть виявитися сигналом президента Володимира Зеленського про втому від влади.

Таке припущення у статті для "Белсату" озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников, зазначивши, що такий сценарій був передбачуваний.

"Зміна прем'єра ознаменує початок добровільної відмови президента від реальної влади – що, власне, теж можна було передбачити і що планували олігархи, які допомогли Зеленському стати президентом. Про те, що колишній артист "пограється" у владу, злякається її й шукатиме захисту в "дорослих" приблизно через рік, говорили буквально наступного дня після перемоги Зеленського на виборах. Президент протримався дев'ять місяців", – написав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Однак такі перестановки у владі, переконаний Портников, не вплинуть на покращення ситуації в країні, а отже реакція суспільства непередбачувана.

"Ми ще не знаємо, кого українське суспільство вважатиме відповідальним за те, що проблеми все одно не вирішуються і криза триває – президента, який від реальної влади відмовиться, чи нового прем'єра, який реальну владу отримає", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Сергій Тігіпко Віталій Портніков Володимир Зеленський
Місце
Україна
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