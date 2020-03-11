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11 березня • оновлено в 12:37
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Зеленського закликали відреагувати на візит Медведчука у Держдуму РФ

3.3т
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Влада має надати відповідну реакцію на неприпустимий візит народних депутатів від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" в Держдуму Росії.

Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook. Вона нагадала, що коли представник партії Вадим Рабінович у Раді закликаї їхати у РФ на "парад", це засудили тільки депутати "ЄС".

"Навіть не дочекалися 9 мая, помчали в Москву фракцією. Коли представник ОПЗЖ провокативно виголошував на погоджувальній раді ідеї поїздки української парламентської делегації на парад побєди, публічно це засудили тільки "ЄС" й ще хтось з опозиції. Монобільшість і керівництво парламенту промовчали. Вони тільки "Європейську солідарність" безкінечно коментують, а партнерів по реваншистській ширці – ніколи", – повідомила народна депутатка.

Зеленського закликали відреагувати на візит Медведчука у Держдуму РФ

Також вона нагадала, що саме Державна дума Росії схвалила введення Путіним військ в Україну.

"Держдума голосувала за введення військ в Україну, її депутати – персони нон-ґрата в цивілізованих країнах. ОПЗЖ не приховувала , що вони п’ята колона Кремля, але ніколи не демонстрували це настільки відверто і провокативно", – зазначила вона.

Співголова фракції "Європейська солідарність" наголосила, що подібні візити є неприпустимими.

"Європейська солідарність" засуджує цю провокацію. Це прощупування ґрунту, наскільки ще суспільство готово замиритися на умовах Кремля, без відповідальності Кремля за всі вбивства і злочини. Чекаємо реакції слуг. Знову промовчать, щоб не сердити Путіна?" – підкреслила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук відправився у Кремль на зустріч із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Ірина Геращенко Володимир Путін Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Деньги не пахнут, тем более щедрые деньги от Путина! Вот евреи и потянулись - ведь Украина, как и для многих украинцев - не их родина! А про медведчука и говорить нечего - тот предавать начал с дела Стуса - из адвоката превратился в обвинителя! Зато имеет земли, острова, вертолеты, самолеты... . Деньги, они все затмят!
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Emа Ol
Emа Ol
Для Зеленського це просто "какая разница".
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
а шо він взагалі може сказати?. хіба що: - хлопці мене преба було взяти з собою я би піаніно ще захватив би
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