Влада має надати відповідну реакцію на неприпустимий візит народних депутатів від проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" в Держдуму Росії.

Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook. Вона нагадала, що коли представник партії Вадим Рабінович у Раді закликаї їхати у РФ на "парад", це засудили тільки депутати "ЄС".

"Навіть не дочекалися 9 мая, помчали в Москву фракцією. Коли представник ОПЗЖ провокативно виголошував на погоджувальній раді ідеї поїздки української парламентської делегації на парад побєди, публічно це засудили тільки "ЄС" й ще хтось з опозиції. Монобільшість і керівництво парламенту промовчали. Вони тільки "Європейську солідарність" безкінечно коментують, а партнерів по реваншистській ширці – ніколи", – повідомила народна депутатка.

Також вона нагадала, що саме Державна дума Росії схвалила введення Путіним військ в Україну.

"Держдума голосувала за введення військ в Україну, її депутати – персони нон-ґрата в цивілізованих країнах. ОПЗЖ не приховувала , що вони п’ята колона Кремля, але ніколи не демонстрували це настільки відверто і провокативно", – зазначила вона.

Співголова фракції "Європейська солідарність" наголосила, що подібні візити є неприпустимими.

"Європейська солідарність" засуджує цю провокацію. Це прощупування ґрунту, наскільки ще суспільство готово замиритися на умовах Кремля, без відповідальності Кремля за всі вбивства і злочини. Чекаємо реакції слуг. Знову промовчать, щоб не сердити Путіна?" – підкреслила Геращенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук відправився у Кремль на зустріч із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

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