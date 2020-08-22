Зеленського закликали переглянути закон про водний транспорт: Вадатурський вказав на ризики

Генеральний директор ТОВ "Нібулон" Олексій Вадатурський заявив, що законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" №1182-1-д, ухвалений Верховною Радою у першому читанні 25 квітня, несе у собі загрози для екології та корупційні ризики.

Так, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з підприємцями з морегосподарської та суднобудівної галузі Вадатурський наголосив, що ухвалювати документ у чинній редакції небезпечно, написав він на своїй сторінці у Facebook.

Так, за словами Вадатурського проєкт закону містить наступні ризики:

погіршення екології річок: надання можливості скидання до річок суднових стічних вод на ходу. А якщо враховувати, що 70 % населення України користуються водою з басейну річки Дніпро в якості питної, то це може стати причиною спалаху нових епідемій і становитиме загрозу для здоров’я нації;

самовільне проведення днопоглиблювальних робіт без будь-яких екологічних дозволів та погоджень з місцевими громадами. Можливість розкрадання надр шляхом надання права тому, хто здійснюватиме днопоглиблення, вільно продавати вилучений з дна пісок, в т.ч. і "збагачений" радіонуклідами у Чорнобильській зоні, який потім використовуватиметься для будівництва житла у Києві;

розквіт корупції та тіньової економіки : узаконення контрабанди пального. Узаконюється вихід судна під іноземним прапором за 12-мильну зону для поповнення пальним без митного оформлення і сплати акцизу та ПДВ. Це також створює загрозу чорного імпорту зброї та можливість аварійних ситуацій на вузьких місцях річкових шляхів, у т. ч. і шлюзів;

знищення українського прапору на українських річках через надання вільного, тобто безконтрольного, допуску іноземних суден до внутрішніх перевезень у той час, коли у світі діє принцип взаємного допуску на внутрішні ринки, що й передбачено Угодою про асоціацію України та ЄС – взаємний майбутній допуск;

нерівні умови для іноземного і вітчизняного флоту позначаються і на розвитку українського суднобудування, яке не може будувати збитковий в майбутньому український флот. Надання іноземним суднам безпрецедентних конкурентних переваг у порівнянні з суднами під українським прапором витісняє наш флот під "зручний прапор", що вже здійснює 100% державне Українське Дунайське Пароплавство;

знищення судноплавства в цілому: запровадження т.з. "обілечування" бізнесу шляхом запровадження платних реєстрів та "драконівських" штрафів до 85 тис. грн, тотальне паралельне ліцензування, додаткові платні послуги.

"Я попросив дозволу президента передати всі мої правки до законопроєкта №1182-1-д голові депутатської фракції Давиду Арахмії. При всіх присутніх я передав йому більш повну презентацію моєї доповіді і перелік всіх правок до закопроєкту. Реакцією президента на мою доповідь і моє прохання підійти комплексно до питання розвитку внутрішніх водних шляхів, судноплавства, військового та цивільного суднобудування стало доручення провести до кінця серпня зустрічі з представниками бізнесу віце-прем’єр-міністру і галузевому міністру для погодження законопроєкту з усіма сторонами", – написав він.

Вадатурський наголосив: нова редакція законопроєкту на відміну від попередніх має захищати інтереси України, унеможливлювати корупційні схеми і бути спрямованою на розвиток стратегічних галузей економіки.

Зеленського закликали переглянути закон про водний транспорт: Вадатурський вказав на ризики Олексій Вадатурський / Facebook

Зеленського закликали переглянути закон про водний транспорт: Вадатурський вказав на ризики Олексій Вадатурський / Facebook

Зеленського закликали переглянути закон про водний транспорт: Вадатурський вказав на ризики Олексій Вадатурський / Facebook

Зеленського закликали переглянути закон про водний транспорт: Вадатурський вказав на ризики Олексій Вадатурський / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Асоціації "Нерудні Надра України" Вадим Пєлих заявив, що проєкт закону "Про внутрішній водний транспорт" порушує норми законів та Конституцію України, а також може призвезти до так званого "піщаного мародерства".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!